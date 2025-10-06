「沙士貨」有得賺　沙田第一城兩房398.8萬沽　上手22年賺超過3倍

近期樓市成交回暖，有長情業主持貨22年轉手，帳面勁賺322.5萬元離場。藍籌屋苑沙田第一城兩房「沙士貨」新近以398.8萬元沽出，呎價14,042元，單位期內升值3.2倍。



世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，上述成交單位為沙田第一城41座低層A室，實用面積284平方呎，屬兩房一廳間隔，座向東北望內園景。單位放盤兩個月，業主原叫價408萬元，獲買家議價後以398.8萬元承接，呎價14,042元。

↓↓沙田第一城41座低層A室↓↓

較上月底同類單位賣平21.2萬

參考同類成交單位為同座中層A室，面積間隔相同，於上月底以420萬元沽出，呎價14,789元，即同類單位造價不足半個月內賣平21.2萬元。但據恒生網上銀行估價，上述單位估價為374萬元，而中銀估價則為385萬元，最新成交價較估價賣貴約3.6%至約6.6%。

原業主持貨22年 帳賺322.5萬

據了解，原業主於2003年12月以76.3萬元購入單位，持貨22年至今沽售，帳面獲利322.5萬元離場，單位期內升值3.2倍。