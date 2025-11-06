長揸十年照蝕！長情業主508萬沽健威花園兩房　平過十年前買入價

近年樓價調整，部分業主需蝕讓離場。 北角指標屋苑健威花園一伙兩房單位，最新以508萬元沽出，呎價11,140元。原業主持貨10年，仍帳蝕57萬元，樓價期內跌近一成。



世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述成交單位為健威花園F座低層03單位，實用面積約456平方呎，屬兩房設計，望向西南樓景單位。據悉，單位新近獲買家以508萬元承接，實用呎價11,140元。

業主減價60萬沽貨 屋苑入場費一年回升8%

代理透露，業主原叫價為568萬元，最終減價60萬元至508萬元成交，減幅約逾10%。而屋苑去年同期的同類型低層單位成交價低見470萬元，意味著一年間，該屋苑入場費回升8%，企穩於500萬元以上。

翻查資料，單位原業主於2015年5月以565萬元購入上址，持貨10年帳面損失57萬元，期間樓價跌約10%。