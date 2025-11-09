拒高價Offer！業主信守承諾478萬售葵康苑三房 誠懇「00後」入市
撰文：李煥好
出版：更新：
減息後樓市回暖，部分買家加快入市決定。葵涌居屋葵康苑一伙三房單位，最新以自由市場價478萬元成交，呎價10,021元。據悉，新買家為「00後」，而原業主有感買家具誠意，在多組客人洽價的情況下，選擇低價售予該年輕客，持貨19年帳賺344萬元。
中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交單位為葵康苑A座低層5室，實用面積477平方呎，屬三房間隔。單位於自由市場以478萬元成交，呎價10,021元。據悉，原業主自2018年起將物業出租，今年8月收回後稍作裝修，並於9月同時以放售及放租形式推出市場，開價498萬元。至10月期間，吸引一名「00後」年輕買家洽購。
業主堅守叫價 「00後」買家加價至478萬
代理透露，該買家已物色單位逾半年，期間多個心水盤均因叫價高於預期而未能成功入市。近日看中上址後，遂以460萬元出價，但業主未有回覆。買家透過代理多番聯絡，直至晚上業主才接聽電話，稱另有買家正在洽購且已傾至交吉事宜，並明言若價錢達478萬元才會成交。
多組買家出價競爭 業主守信售盤予誠懇年輕客
翌日，買家帶同父母再度睇樓，並獲家人資助，原擬由470萬元開始議價，惟業主仍未回覆。最終，買家決定不再議價，直接短訊通知業主願以478萬元承接，同時要求代理擬備合約，隨即「飛的」趕赴業主位於九龍的住所樓下等候簽約。
至晚上約十時，業主終於在住所大堂會面簽約。他透露，當日共有三組以上買家以高於478萬元洽購，雖心感樓價仍有上升空間，一度猶豫，但最終因不欲失信於誠懇的年輕買家，決定守信以478萬元成交。
業主持貨19年 帳賺344萬
據悉，原業主於2006年以134萬元買入單位，2017年以500萬元內部轉讓予太太。單位19年間升值344萬元，升幅約2.6倍。
