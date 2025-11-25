仲量聯行：中環甲廈租金微升0.1%　屬2022年5月以來首次按月增長

商業區寫字樓租金輕微回升。仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，11月中環甲級寫字樓租金按月微升0.1%，為自2022年5月以來首次錄得按月增長。區內優質甲級寫字樓的空置率獲得改善，支持業主在租金磋商中處於有利位置。



仲量聯行香港、澳門及台灣董事總經理鮑雅歷表示，由於不少租客趁租金已較以往顯著回落，希望提升辦公室質素，以及擴充，導致中環優質商廈的出租率於今年顯著上升。此趨勢令中環甲級寫字樓租金得以企穩，並帶動上月輕微上升。

市場錄得的主要成交包括米高集團由銅鑼灣中糧大廈遷入中環長江中心二期，涉及建築面積約10,201平方呎，以作擴充。

↓↓甲級寫字樓空置率↓↓

資料來源：仲量聯行

同時，截至10月底，整體空置率繼續緩步下降，降至13.1%。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，灣仔／銅鑼灣及尖沙咀的空置率顯著改善，分別下跌至10.5%及7.5%。中環的空置率則微升0.5個百分點至11.5%，主要由於部分租戶在區內搬遷後釋出的樓面空間暫未獲承接。

甲級寫字樓市場10月錄得293,300平方呎的正淨吸納量，主要由於租戶在有利的市場環境下積極進行整合及升級活動。整體寫字樓租金按月大致持平，但各分區市場呈現分化走勢。