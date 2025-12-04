蟹貨蝕入肉　馬鞍山星漣海四房輸343萬斬纜　屋苑年內最甘蝕45%！

樓價連年下跌，部分長持貨期業主需蝕錢離場。馬鞍山星漣海一伙四房單位放盤一年半乏人問津，終減價84萬元至1,616萬元沽出，呎價12,566元。原業主持貨7年，仍慘蝕343萬元或18%。屋苑年內二手成交幾乎全見紅，最甘一宗蝕約45%。



世紀21奇豐物業區域經理趙詠欣表示，上述成交單位為星漣海2B座中層H室，實用面積1,286平方呎，採四房兩廳間隔，座向東北望開揚景。

據悉，該單位原叫價1,700萬元，放盤一年半亦都未獲承接。原業主最終減價84萬元或4.9%，獲買家以1,616萬元承接單位，呎價12,566元。

成交單位為星漣海2B座中層H室，實用面積1,286平方呎，採四房兩廳間隔，座向東北望開揚景。（資料圖片）

業主損手343萬離場、貶值18%

資料顯示，原業主於2018年12月以1,959萬購入單位，持貨7年至今轉售，帳面虧蝕343萬元離場，單位期內跌18%。若計入上述成交，屋苑年初至今最少錄得14宗二手成交，當中全數為蝕讓個案，蝕幅介乎約6%至45%。

屋苑年內最多蝕45%

當中最大蝕幅個案涉及屋苑2A座低層D室，實用面積1,111平方呎，採四房間隔，於今年8月以1,175萬元沽出，持貨7年帳蝕957.1萬元或約45%。