蟹貨蝕入肉 馬鞍山星漣海四房輸343萬斬纜 屋苑年內最甘蝕45%！
撰文：李煥好
出版：更新：
樓價連年下跌，部分長持貨期業主需蝕錢離場。馬鞍山星漣海一伙四房單位放盤一年半乏人問津，終減價84萬元至1,616萬元沽出，呎價12,566元。原業主持貨7年，仍慘蝕343萬元或18%。屋苑年內二手成交幾乎全見紅，最甘一宗蝕約45%。
世紀21奇豐物業區域經理趙詠欣表示，上述成交單位為星漣海2B座中層H室，實用面積1,286平方呎，採四房兩廳間隔，座向東北望開揚景。
據悉，該單位原叫價1,700萬元，放盤一年半亦都未獲承接。原業主最終減價84萬元或4.9%，獲買家以1,616萬元承接單位，呎價12,566元。
業主損手343萬離場、貶值18%
資料顯示，原業主於2018年12月以1,959萬購入單位，持貨7年至今轉售，帳面虧蝕343萬元離場，單位期內跌18%。若計入上述成交，屋苑年初至今最少錄得14宗二手成交，當中全數為蝕讓個案，蝕幅介乎約6%至45%。
屋苑年內最多蝕45%
當中最大蝕幅個案涉及屋苑2A座低層D室，實用面積1,111平方呎，採四房間隔，於今年8月以1,175萬元沽出，持貨7年帳蝕957.1萬元或約45%。
樓市翻生信號？粉嶺名都兩房400萬沽 上手持貨兩個月、賣貴40萬美聯：料全年一手破2萬宗、創一手例後新高 樓價全年看升5%屯門飛揚第1期周五推6伙三房招標 買家自定成交期、最長180天何東家族心儀灣仔樓！何猷廣斥1618萬購囍滙兩房 上手帳賺近37%「收租王」永倫2億沽美國銀行中心頂層 呎價1.9萬、較高峰低65%