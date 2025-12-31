因一個巧合　港大學生1.13萬租南津．迎岸納米樓　業主享3厘回報

租務市場持續熾熱，納米樓亦受學生追捧。香港仔南津．迎岸一伙實用面積約194平方呎的納米樓，最新以每月1.13萬元租出，呎租約58.2元，屬市價水平。據悉，租客為一名港大學生，因其同學亦居住於該屋苑，故租下單位。而業主於七年前斥450.2萬元購入單位，現享約3厘租金回報。



香港置業高級聯席董事譚浩智表示，上述單位為南津．迎岸中層C室，實用面積約194平方呎，屬開放式間隔，向西北望避風塘海景及市景。

港大學生1.13萬承租 業主無縫交接

據悉，單位原以1.15萬元放租，約一星期後獲外區學生洽詢。該租客為香港大學學生，因有同學居於同一屋苑，加上心儀單位保養新淨及坐擁避風塘景觀，故僅透過照片了解情況後便決定承租，最終議價200元，以每月1.13萬元租用單位。業主方面，單位原有租約完結後即獲新租客承接，成功無縫交接，省卻空置期。

租金回報約3厘

資料顯示，業主於2018年3月以450.2萬元購入上述單位，以現時租金計算，租金回報約3厘。