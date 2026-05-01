特色戶亦難逃一蝕！銀禧花園複式天台戶833萬沽　上手6年輸近兩成

樓市逐漸回暖，惟早年高價入市的買家仍需蝕讓離場。火炭銀禧花園一伙三房複式天台戶，最新以833萬元沽出，呎價約12,526元。原業主持貨約6年，帳蝕165萬元或約16.5%走。



中原地產分區營業經理吳嘉權表示，上述成交物業為火炭銀禧花園銀禧閣高層複式連天台戶，實用面積665平方呎，屬三房間隔。據悉，單位叫價約880萬元，雙方議價後以833萬元沽出，呎價約12,526元。

而新買家為外區換樓客，見單位間隔合用，即買入自用。參考恒生銀行網上估價，對該單位的估價為886萬元，即其最新成交價較估價賣平53萬元或約6%。

原業主約6年前入市 慘蝕165萬離場

據悉，原業主於2020年以998萬元購入單位，持貨約6年，是次易手帳面蝕讓165萬元離場，單位期內貶值16.5%。

沙田銀禧花園。（資料圖片）

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