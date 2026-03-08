交友APP驚見67億身家王興興！擇偶條件曝光　網民嘆：要求還不高

德國總理默茨（Friedrich Merz）上個月底訪中，欽點參觀杭州機器人製造企業宇樹科技，引發話題。不料，其CEO王興興近日再成內地網絡焦點，因有網友在相親平台上發現疑似其個人舊主頁，擇偶標準也隨之曝光。



綜合《快科技》等內媒報導，有內地網友日前在相親平台「青藤之戀」發現宇樹科技創始人兼CEO王興興帳號，其相親主頁顯示已通過平台實名及學歷雙認證。

個人訊息包括：

35歲

上海大學碩士

年薪超百萬

身高172厘米

自稱「科技至上主義者」，並詳細描述創業經歷（如因英語偏科被教育體系打壓）



其擇偶標準明確要求對方 :

對自我的認知清晰

具備基本的科技素養

三觀端正

不抽煙喝酒

為人真誠善良



針對此資訊的真實性，相關相親平台客服作出回應，表示該截圖顯示的帳號確實已經完成了註冊和認證流程。不過由於平台目前不具備定向搜尋功能，工作人員暫時還無法從後台直接確認帳號是否由王興興本人在親自操作，但未否認帳號存在。

不少網友在看完擇偶標準後感嘆，身為頂尖科技公司掌舵人，王興興找對象的要求：

「挺實在，真誠善良才是『必殺技』呀」

「沒想到在相親軟體能刷到科技大佬，這緣分簡直比中彩票還奇妙」

「這可是鑽石王老五，要求還不高，姐妹們，衝啊」



據悉，宇樹科技被公認為「杭州六小龍」之一，其人形機器人連續兩年在央視春晚的舞台上大放異彩。王興興本人，在去年底以67億元人民幣身家首次登上《2025新財富500創富榜》，還以「唯一90後大佬」身份，多次受邀參加民營企業座談會等中央官方活動。

