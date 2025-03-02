維港將軍大霧．多圖｜海霧漂進九龍沿岸　維港能見度降至約1000米

一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，天文台在今日（2日）下午5時45分的天氣預報指出，下午港內的能見度曾降至1,000米左右，而橫瀾島的能見度更降至500米以下。不少市民在下午4時後，拍攝到維港九龍一方，一襲海霧飄進紅磡至尖沙咀東一帶；而向來大霧的將軍澳，同一時間海霧由鯉魚門一帶飄進內灣，先「吞沒」將軍澳跨灣大橋，吸引不少人拍攝。



3月2日下午4至5時許，一襲海霧漂進九龍沿岸，在北角拍攝到霧鎖維港美景。（市民陶小姐提供圖片)

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天文台指出，一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸。本港今日中午過後天色轉好，不過下午4時過後，海霧回歸，東面的海面開始有海霧，港內的能見度曾降至1,000米左右。天文台料今日大致多雲，晚上潮濕有霧。

天文台3月2日下午指出，港內的能見度曾降至1,000米左右。(天文台圖片)

3月2日下午16:34 ，一襲海霧飄進「霧市」將軍澳，令跨灣大橋若隱若現。（Magdalene Lo提供圖片)

3月2日下午５時半，「霧市」將軍澳逐漸被海霧「淹沒」，岸邊能見度極低，跨灣大橋仿如消失。（Ｗinnie Lam提供圖片)

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