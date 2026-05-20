最新天氣｜黃色暴雨警告生效 天文台：新界北區雨勢特大或水浸
撰文：倪清江
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天文台今晚（20日）指出，與高空擾動相關的強雷雨區持續影響廣東西部及珠江口一帶，並於晚上9時發出黃色暴雨警告信號， 5分鐘後再發出局部地區大雨提示，指新界北區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，即黑色暴雨警告雨量水平。
【21:15】雷暴警告有效時間延長至明日凌晨1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【21:05】天文台發出局部地區大雨提示：新界北區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。
【21:00】天文台發出黃色暴雨警告信號。
【20:30】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【19:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上10時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【19:30】天文台：廣東西部及珠江口一帶持續有強雷雨區發展並逐漸靠近本港。市民請留意天氣變化。
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