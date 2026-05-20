最新天氣｜黃色暴雨警告　天文台：新界北部有大暴雨或現嚴重水浸

天文台今晚（20日）指出，與高空擾動相關的強雷雨區持續影響廣東西部及珠江口一帶，並於晚上9時發出黃色暴雨警告信號。天文台近10時再指，新界北部尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺一帶，正受大雨影響，2小時間該區錄得超過90毫米雨量。到近10時半指新界北部有大暴雨，有可能出現嚴重水浸，上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。



天文台5月20日日晚上22:30的雷達圖顯示，強雷雨區集中在新界中及東落大雨。（天文台圖片）

天文台5月20日截至晚上22:15的一小時雨量計顯示，大雨集中在石崗至上水和打鼓嶺一帶，超過40毫米。（天文台圖片）

【22:54】天文台更新新界北部水浸特別報告：新界北部，尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去2小時，該區錄得超過90毫米雨量。

天文台5月20日截至晚上22:15的全日雨量顯示，大雨集中在石崗至上水和打鼓嶺一帶，超過100毫米。（天文台圖片）

【22:20】天文台更新局部地區大雨提示：新界北區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。

【21:55】天文台更新新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺一帶，正受大雨影響。在過去2小時，該區錄得超過90毫米雨量。

新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

天文台5月20日日晚上21:48的雷達圖顯示，強雷雨區集中在新界中間落大雨。（天文台圖片）

天文台5月20日晚上20:54的雷達圖顯示，廣東西部及珠江口一帶的強雷雨區已到新界西北部。（天文台圖片）

天文台5月20日截至晚上21:30的一小時雨量計顯示，大雨集中在石崗至上水和打鼓嶺一帶。（天文台圖片）

天文台5月20日截至晚上20:30的的一小時雨量計顯示，大雨集中在石崗至上水一帶。（天文台圖片）

【21:15】雷暴警告有效時間延長至明日凌晨1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【21:05】天文台發出局部地區大雨提示：新界北區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【21:00】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【20:30】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台5月20日晚上20:30的雷達圖顯示，廣東西部及珠江口一帶的強雷雨區即將到達本港西北部的元朗屯門。（天文台圖片）

【19:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上10時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台5月20日晚上19:30的雷達圖顯示，廣東西部及珠江口一帶持續有強雷雨區發展，並逐漸向東移近本港。（天文台圖片）

【19:30】天文台：廣東西部及珠江口一帶持續有強雷雨區發展並逐漸靠近本港。市民請留意天氣變化。

天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）