應酬後宿醉別喝咖啡！營養師揭解酒3步驟 原來喝這飲料比水有效
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
許多人參加聚會都會喝酒助興，如何緩解酒後不適呢？台灣營養師張語希發文，分享舒緩酒後不舒服的3個步驟，並強調飲酒後不要吃炸物、重口味食物和咖啡因，有助聚餐喝完酒後，隔天還能正常回歸生活。
張語希在Facebook發文，表示許多公司都會舉辦聚會，有些人喝酒後可能會出現頭很重、胃不舒服或整個人提不起勁的症狀，會出現以上症狀不代表你酒量差，而是少做了以下3件事：
避免宿醉3步驟
+6
第一步：補水＋電解質
酒精會讓身體中的水分與電解質流失，建議喝白開水搭配椰子水，或喝運動飲料補充水分，「比只猛喝水更有效率」。
第二步：好好休息
喝酒後身體需要時間來慢慢恢復調整，不要硬撐著熬夜追劇或工作，不休息只會讓身體恢復得更慢。
第三步：少量多餐
建議吃清粥、燕麥和香蕉等好消化的碳水，能穩定住身體的能量，讓精神慢慢地恢復。
張語希特別提醒，酒後不要吃炸物、重口味的宵夜或咖啡因，會加重不舒服的感覺，只要依據以上的SOP調整身體，就能讓你在聚餐時喝酒喝得開心，並在隔天也能迅速回到正常的生活節奏當中。
相關文章：飲酒迷思｜酒一喝臉總是紅通通？少酒精代謝基因可用益生菌緩解👇👇👇
+6
解酒迷思｜世上沒有解酒良藥千杯不醉？一文揭真相如何飲水最有效上班族全身痛？盤點10大壞習慣 醫生警告：第一位你每天都在做打工仔太晚喝咖啡等於白睡？深層睡眠少11分鐘 醫生指一物可替代Z世代與主管忍夠了 報復性離職潮將爆發？揭4大有毒訊號老細必看上班最怕聽到能者多勞這句話 網民揭壓榨真相 教你這招擺脫不公
延伸閲讀：
50歲女吃健康餐盒、規律運動仍嚴重脹氣 醫：腸道恐有「不正常發酵」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】