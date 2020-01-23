智能手機老花患者日趨年輕？過半低頭族中招！教你用紙幣極速驗眼

【一張銀紙驗眼力！快速測試你有無智能手機老花！】40歲以下的後生仔女都可能有老花！不再是老人病！因為現代人尤其青年很多都是低頭族，日對夜對手機，雙眼聚焦在又細又近的螢幕顯示屏上，視力長久以來不知不覺地退化，出現類似老花的症狀。

日本MBS電視台綜藝節目《教えてもらう前と後》 最近有集主題講智能手機老花，症狀之一是望物件會出現難以對焦的情況。節目街訪青年，數位受訪人士都表示間中出現視力問題（點擊放大圖片細睇詳情）：

《教えてもらう前と後》 節目請來眼科醫生平松類教路如何以最簡單方法檢驗自己有無智能手機型老花（點擊放大圖片細睇詳情）：

手頭無節目中的1000日圓銀紙也無礙，重點並非銀紙本身，而是上面的細字。滙豐的港幣100元銀紙也有「HKSAR Establishment Day」細字可利用。

銀紙驗眼具體做法步驟如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 6 + 5 + 4

《教えてもらう前と後》 攝製隊也跟街訪的青年們試做了平松醫生的眼力測試，他們的表現結果是...（點擊放大圖片細睇詳情）：

平松類醫生介紹改善智能手機老花的日常方法，叫「雲霧法」...（點擊放大圖片細睇詳情）：

至於平松類醫生的「雲霧法」有無用？成效如何？一位實行者如此報告...（點擊放大圖片細睇詳情）：

如果你覺得自己對眼都開始有點「不對路」，不如趁今個農曆新年自行測驗一下視力啦。