Google即將對付閒置帳戶！日前公布新政策規定，系統未來將刪除Google帳戶兩年沒有使用的Gmail、Google Drive（雲端硬碟）和Google Photos（相簿）內所有內容！本文準備了6條用家必睇Q&A，解答坊間對Google全新「閒置政策」的疑難，亦教你一招救回久未使用的帳戶，讓重要的內容免遭「清洗」。

Google最近針對Google帳戶公布了全新儲存空間政策，表示「希望未來以符合業界慣例的方式，為Google帳戶使用者提供Gmail、Google Drive（包括 Google 文件、試算表、簡報、繪圖、表單與Jamboard檔案）和／或Google Photos服務」。

據了解，新政策將於明年中生效。如果用家已經兩年（24個月）未使用 Gmail、Drive或相簿，Google就會刪除用家在這些閒置服務中的內容。LIHKG（連登）討論區有網民「茉莉花園」以《Google：如果您的Gmail、Drive或相片已閒置兩年，我們可能會刪除您的內容》為題開帖，大罵：「又要收費，又要刪人嘢」：

👇👇👇Google明年「一刀切」刪除閒置兩年Gmail、相片同Doc！點圖放大看連登仔不滿投訴！👇👇👇

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上面可見，有連登網民打趣說可能要把Google儲存中一千張圖片、所有電郵瀏覽一遍才能免被Google當成閒置而刪除；亦有網民覺得要是入獄超過2年便不能救回帳號。其實針對這些可能出現的誤解同疑難，Google說明中心有專文解答：

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資料來源：Google One說明中心（1/2/3）、LIHKG

同場加映👍：Gmail慳位瘦身最強教學

【Gmail清位釋放儲存空間】Google在11月1 日向全世界的Google Photos用家發出電郵指，由2021年6月1日起，以「高畫質」備份的所有新相片和影片，將會計入 Google帳戶的15 GB免費儲存空間或者用戶購買的任何額外儲存空間。

這表示免費用開15 GB上限的用家，明年年中便開始受限。未來備份得太多高畫質媒體，儲存空間好快用完。不想付費升級Google One雲端空間的用家，要回復或節省空間予存放高畫質媒體，由Gmail入手清除各種垃圾郵件是較容易的做法。

Gmail就似一個黑洞，日積用累下，大量廢電郵有如跌入無底洞，想全找出來也不容易。（香港01美術部製圖）

Google帳戶每個都有基本15GB儲存空間配額，話少不少，話多絕對萬萬稱不上多。因為實在好多Google服務如Gmail、Drive雲端硬碟、Google Photo相簿、備份等共用此免費容量，長年累月下不知不覺便流失了大量空間。

Gmail每封郵件容量可能微不足道，但積少成多下好快「陰乾」那本來已經好緊拙的15GB。加上Google Photos對「高畫質」備份劃下「2021年6月大限」，Gmail大掃除刻不容緩！莫要臨急抱佛腳，即睇以下Google帳戶儲存空間教學，簡單幾步大量清除佔位多餘檔案釋放容量：

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以上只解釋了4個步驟！想了解完整程序兼學識4招秘技執出垃圾電郵？請瀏覽完整全文👉👉👉Gmail一鍵慳位教學！6步釋放儲存空間 4個貼士搜尋出大量廢電郵

同場再加映👍：Google Photos以外4個免費雲端推介

Google Photos（Google 相簿）可謂是近年來最多人使用的Google服務之一，最大原因在於其免費相片備份功能，根據Google最新數字，目前每週上載到Google Photos平台的的新相片和影片數量多達280億。但這個數字於未來可能會有所下降，因為Google就在不久前宣布：Google Photos的免費無限相片、影片上傳服務將會步向終結。

至2021年的6月1日為止，這個「高畫質」的上傳選項都依然會是完全免費（蔡浩騰 攝）

正如上述所言，Google Photos免費「高畫質」相片、影片上傳政策將於明年6月取消。所謂的「高畫質」，即經由Google以特殊算法壓縮至1200萬像素的相片、以及1080p規格或以下的影片，而在Google Photos初推出時，這個規格的圖片、影片都是無上限免費儲存的。

15GB容量必「爆」 用戶每月最少付$15？

雖然Google方面強調在2021年6月前所上載的相片及影片都不受影響，甚至屆時會推出相片清理工具，讓用戶清理Google Photos中更易尋找及刪除過暗、模糊和其他不想要的內容。

以目前的智能手機使用習慣去計算，用戶自己產生的相片影片只會越加越多，Google本身所提供的15GB免費容量或會不敷應用。（香港01美術部製圖）

然而以目前的智能手機使用習慣去計算，用戶自己產生的相片影片只會越加越多，Google本身所提供的15GB免費容量或會不敷應用；用戶為了應付日益增加的相片儲存需要，花錢購買Google One雲端空間只屬遲早問題。Google目前提供了好幾個Google One收費方案，最便宜的100GB容量，每月收費$15港幣。

不想用Google Photos用甚麼？4個免費雲端平台推介！欲了解更多，請瀏覽完整全文👉👉👉Google Photos儲存相片服務將收費 推介4個免費雲端最多可達50GB

同場再三加映👍：Google Photos備份iPhone相片清位秘技

iPhone太多相，唔夠位？相片太多可能是不少iPhone用戶幸福的煩惱，尤其是細容量機款儲存空間更加不足。其實只要用Google Photos之類智能相簿將相片分類，按批次大量刪除不合用相片，甚至完整備份，再將相片從手機清空，就可以釋放iPhone儲存空間！

從iPhone刪除相片，釋放儲存空間，其實可算是走到頗為最後一步的做法，可以的話，大家平常習慣備份、清理檔案，可以更有效令儲存空間有足夠位置。（香港01美術部製圖）

雖然即將收費，但Google Photos作為一個智能相簿的確有著大量難以取代的功能，過去幾年更被稱之為 iPhone、Android 手機界的「清位神器」，只要跟隨以下幾個步驟就可以將相片備份到雲端、釋放手機空間，趁Google Photos未收費前快快進行備份工作啦。

👇👇👇iPhone相片瘦身及一鍵備份清空！點圖放大睇操作！👇👇👇

以上只展示了4步！請按此繼續閱讀👉👉👉iPhone 相片太多唔夠位？ 教你相片分類及一鍵備份清空釋放空間