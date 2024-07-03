金毛犬戴上帽子舉行特別畢業典禮 原來牠是撐過化療的抗癌勇士
撰文：狗與愛的世界
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每年的5-6月是學生們的畢業季。美國加州的一間動物醫院也舉辦了一場畢業典禮，但主角卻不是人，而是一隻叫做「鄧德」的大金毛。
鄧德撐過了化療，從癌症中康復，重新擁有了健康的身體。因此，醫院才特別幫鄧德舉辦了這場畢業典禮，一起歡慶這令人振奮的一刻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
鄧德穿上學士袍和戴着學士帽，在工作人員的指引下來到會場，身旁有許多醫護人員幫忙拍手歡呼。
甚至，院方還做了一張專屬鄧德的畢業證書，以及一份美味的點心，可以讓鄧德開心的享受自己最愛的美食。
點擊圖片看看金毛犬獲畢業證書的過程：
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主人也分享，鄧德出院之後她們一起去了很多地方遊玩，像是去開車戴牠兜風看海、去散散步。
就連下雨的時候也會讓鄧德出門，去牠喜愛的地方。
鄧德康復後，家人也更加珍惜彼此相處的時光，未來也將不斷帶着鄧德去探險，製造更多愉快的回憶～
接下來看看另一隻被萬千寵愛著的秋田犬，太多的愛令牠有點受不了：
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