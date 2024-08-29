坐地鐵被踩了一腳 正想生氣時發覺是工作犬 後續回應很可愛
撰文：狗與愛的世界
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妹子坐地鐵被踩了一腳，剛準備發飆，結果…
網友@蘇美麗又強壯的富婆 坐地鐵時被踩了一腳，抬頭準備發飆，卻發現竟是一隻工作犬：「哦～大狗狗！那沒事了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
看到溫馴的工作犬，忍不住不斷拍照：
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本來只是一個美麗的小插曲，結果沒想到的是，幾天後，@平安北京 官方還直接發文向網友道歉了！
後續有官方回應：
嗚嗚嗚真的實名羨慕了！
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