坐地鐵被踩了一腳　正想生氣時發覺是工作犬　後續回應很可愛

撰文：狗與愛的世界
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妹子坐地鐵被踩了一腳，剛準備發飆，結果…

網友@蘇美麗又強壯的富婆 坐地鐵時被踩了一腳，抬頭準備發飆，卻發現竟是一隻工作犬：「哦～大狗狗！那沒事了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

是誰踩了我一腳還不道歉！（小紅書@蘇美麗又強壯的富婆）

看到溫馴的工作犬，忍不住不斷拍照：

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本來只是一個美麗的小插曲，結果沒想到的是，幾天後，@平安北京 官方還直接發文向網友道歉了！

後續有官方回應：

替我同事道歉了（微博＠平安北京）

嗚嗚嗚真的實名羨慕了！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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