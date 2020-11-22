雪橇犬被帶去美容主人忘記接回　回家擺臭臉：一千萬隻草尼馬奔跑

給你一個眼神自行體會！網友邱先生日前送哈士奇「阿哈」去洗澡，原訂7點就要接汪星人，但飼主一不小心忘記時間，等到2小時後才熊熊想起，並趕緊帶二哈回家。汪星人回到家後便擺出一副「奧嘟嘟包子臉」，一臉哀怨看向飼主，有戲的表情讓網友笑瘋直呼，「看來牠心中有一千萬隻草尼馬奔跑中！」

照片中，阿哈一副受到委屈似地塞在牆角，緊皺眉頭目露凶光，把內心戲全寫在臉上，糾結的模樣彷彿是在盤算著下一個「拆家計畫」。邱先生在接受《ETtoday寵物雲》採訪時分享，「讓牠待在那2個小時，回家就一直擺臭臉給我看，覺得太可愛了，牠很常擺一些奇葩的表情！」

哈士奇「阿哈」主人遲了接牠，狗狗回家就一直擺臭臉給主人看，點圖看更多阿哈有趣表情▼▼▼

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其實，阿哈是隻個性很好的哈士奇，非常善解人意，總會扮鬼臉逗人開心。鏟屎官特別分享，「牠每天都會做些很有趣的事情，不開心的時候就會自己生悶氣擺臭臉。」有時少根筋的汪星人也會忘記自己有尾巴，被尾巴打到時就會生氣。

飼主也特別替狗狗創立IG粉專@bmw_0118，紀錄汪星人的日常生活。文章分享到臉書哈士奇社團後，二哈的逗趣表情也讓網友們爆笑留言，「牠快要氣死了XD」、「快拿出肉肉伺候！」、「看來是在心中盤算下個拆家專案了」、「內心陰影面整個出現」、「我們家的都不會想我們...玩到忘我」、「還好牠不會說話，不然髒話就出現了！」、「那個大便臉好可愛喔」、「二哈：你這個二貨！」

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