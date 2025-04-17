警局毛公仔慘遭殺害　嫌疑犯療愈犬被帶返現場　網民：牠是無辜的

加州羅斯威爾警局有隻名叫「巴特」（Butter）的療愈犬，近日，牠成為了一場「兇殺命案」的嫌疑犯。



巴特疑似破壞了一隻大猩猩布偶，導致牠的棉花散落了一地。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

警員用膠帶標示布偶屍體的位置（City of Roseville, California Police Department）

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當警員們調查時，意外發現這隻嫌疑重大的汪星人竟然重返現場，偷窺起了警方的辦案進度。

只見巴特從桌子後悄悄探頭，觀賞警員用膠帶標示布偶屍體的位置，臉上也帶着燦爛的笑容。

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然而，截至目前為止，巴特的犯罪動機依舊是個謎。

雖然變成了疑似破壞娃娃的兇手，但平時的巴特卻是隻會認真工作的乖狗狗，還會跟警員一起出門做社區服務。

汪：是毛公仔先動手的！（City of Roseville, California Police Department）

許多人在看見巴特重返犯罪現場的照片後，紛紛幽默地替他求情：

「你們抓錯人了，牠在跟我們玩撿棍子遊戲。」

「作為巴特的律師，我宣佈他是無辜的！」

「他絕對無罪。」



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