男同事挺孕肚上班真相曝光 原來是牠在鑽衣取暖：人類醫學奇蹟
撰文：聯合新聞網
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一名男子在座位上辦公，但他卻挺著「八個月大的孕肚」，不少同事都看傻眼，結果下秒揭開真相竟然是公司的貓咪喜歡跳進該名男員工的衣服內取暖撒嬌，讓不少網友笑翻表示「原來是科學奇蹟」。
最近在微博流傳一段爆笑短片，一名男子在座位上辦公，但他的啤酒肚卻超級挺，看起來很像是懷胎8個月的模樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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結果沒想到竟然是公司的貓咪喜歡鑽進他的衣服待在肚子那邊窩著，所以才會有這種爆笑的錯覺。
影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示
「事實證明，養貓能克服世界難題：男人也可以懷孕」、
「男員工：老闆，我今天需要請假，我懷孕了，懷的是你家的貓」、
「毛孩子也是孩子，沒問題的」、
「這部影片打破了我對男性不能生育的刻板印象，人類醫學奇蹟無誤」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】