倉鼠咬籠子不單純是壞習慣！4大原因揭秘　磨牙、壓力都是兇手

很多寵物都有屬於自己的壞習慣，除了我們平時缺少對牠們的教育之外，牠們自身身體問題也會導致這些壞習慣的產生。



有些飼主會發現自己的倉鼠喜歡咬籠子，但是給牠們一些玩具又激發不起牠們的興趣。有的倉鼠還因為長時間地啃食籠子使得面部的被毛過分摩擦，從而出現脱落的情況。因此我們要及時地改正牠們這個壞習慣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

與主人深情對望的小倉鼠（Photo by Alex Konokh@Unsplash）

有些倉鼠的確是很愛咬籠子的鐵絲網，有些咬得興奮的完全不顧及有什麼後果。鼻子的上的毛在兩根鐵絲間來回摩擦，久而久之鼻子上面的毛就會掉了，所以看起來會禿了一塊。

有些嚴重的更會摩擦到有一點點流血。不過好在磨去的被毛在一段時間後還會生長，但前提是將牠們愛咬籠子這個習慣改掉。因為如果倉鼠還是一直那麼愛咬籠子，可能毛剛長出來就又被磨掉了。

除了會磨鼻毛之外，長期啃咬鐵籠還有可能導致其斷牙的潛在威脅，並且可能會導致鼠鼠的牙齒咬合不正。因此我們一定要讓倉鼠改掉咬籠的惡習。

首先我們要先找到導致倉鼠啃籠的原因有哪些

+ 3

1. 平時缺少磨牙的工具，咬籠子是為了磨牙的需要：倉鼠在磨牙的時候，不會區分什麼物體，只要是東西牠都會啃咬一番。磨牙是鼠類的本能，也是無法改變的事實。

2. 對新環境的不熟悉，導致其心裏緊張，以此來緩解情緒：倉鼠適應一個新的生活環境也是需要一些時間的。倉鼠對新的環境存在陌生感，對周圍的環境也非常的畏懼。因此當倉鼠緊張的情緒無法宣泄時，就會啃咬籠子。

3. 周圍的環境太過嘈雜，或是其他因素導致了倉鼠壓力過大：倉鼠整天被關養在籠子內，生活空間狹小，活動範圍有限。時間長了倉鼠也會覺得生活枯燥乏味，因此啃咬籠子就變成了倉鼠的興趣愛好。

4. 單純的玩耍，是平時所養成的不良習慣：飼養者的寵溺都會讓倉鼠養成不良的生活習慣，咬籠子就是最主要的表現。

犯困的小倉鼠（Photo by Kong Jun@Unsplash）

解決方法：

1. 可以在鐵籠上綁上一些膠帶，這樣能夠有效地防止倉鼠因啃咬而造成牙齒嚴重磨損。或者在其經常啃咬的部位塗抹一些有刺激性但無害的調料，來達到刺激倉鼠讓其不敢再啃咬鼠籠的目的。

2. 搞好自己與倉鼠之間的關係，多與牠交流，經常安撫倉鼠的情緒。儘量保證新環境的安靜舒適，以緩解倉鼠的緊張情緒。

3. 飼主應儘量多的和倉鼠互動。或者為倉鼠換一個較大的金屬籠子，在籠子內轉輪等有趣的玩具，轉移倉鼠的興趣，也讓倉鼠可以打發無聊的時間。

4. 飼養者不能太溺愛倉鼠，從小應該讓倉鼠養成良好的生活習慣。同時購買磨牙棒放在籠子中，供其啃咬磨牙用。

對於倉鼠咬籠這個不良習慣，我們一定要及時地為其改正。除了要注意其日常飲食之外，也要多關注一下，倉鼠的生活環境以及日常護理，為其準備磨牙的工具供其磨牙。平時也不能對其過分的寵溺，有不良行為要及時制止，這樣才能避免一些意外情況的發生。

延伸閲讀：替倉鼠沐浴要用水嗎？新手必讀清潔指南 專業浴沙才是首選（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】