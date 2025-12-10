爛面貓醜到沒人想靠近絕望等死！獸醫悉心照顧　4個月後變小天使

一隻流浪貓被民眾發現蜷縮在大樓的暗處，臉部全爛、完全放棄求生慾望，連吃飯都不願意吃，不少路人看到貓咪又髒又醜完全不想靠近，後來牠被好心民眾領養後，前後反差簡直判若兩貓。



根據The Dodo報導，杜拜當地救援組織TY朋友救援（Ty's Rescues&Friends）的創辦人阿卡斯（Tasqueen Zahra Akkas）幾個月前接到民眾的通報電話，表示一處大樓的空地內有一隻爛臉流浪貓靜靜待在原處，有人靠近想要幫助牠，流浪貓卻沒有搭理任何人，有些人覺得流浪貓看起來又醜又臭，連靠近都不想靠近，有民眾於心不忍浪貓看起來像是在原地等死，只好趕快通報動保組織尋求幫助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

阿卡斯表示，他們接獲通報前往當地時，發現流浪貓的狀況糟透了，嚴重脫水、眼睛因為發炎完全張不開，她立刻用毛毯將浪貓包起抱進懷中，將貓咪帶往醫院接受救治，並為牠取了一個名字叫「小寶貝（Baby Girl）」。

小寶貝被帶往醫院後接受了初步檢查，就連獸醫都為牠的狀況感到搖頭，小寶貝的體重只有1.6公斤，連吃東西都完全不想吃，眼神裏透露著一種說不出的絕望，完全喪失求生慾望，這是獸醫從來沒見過的現象。小寶貝在動物醫院接受了檢查與抗生素治療，直到抽血結果出來，才揭開身體異常的真相，那就是牠罹患了甲狀腺功能亢進。

罹患甲亢的貓咪症狀會出現體重驟降、毛髮油膩凌亂，好在吃了藥之後狀況有慢慢改善。救援組織的領養協調員布基耶科（Evelyn Bukiejko）說，小寶貝服藥數日後奇蹟終於出現，開始進食也變得活潑開朗，慢慢的牠的毛髮逐漸變得漂亮起來，短短四個月就增胖了近兩公斤。

布基耶科將小寶貝的領養訊息張貼在官方IG上，被住在美國印第安納州一名叫麥卡洛（Kim McCullough）的女子看上，由於家裏的兩隻愛貓都有罹患甲亢的狀況，她完全不介意多領養一隻甲亢貓，後來便從遙遠的杜拜成功領養了小寶貝回家。

目前的小寶貝在美國新飼主的照顧下，變得更加美麗漂亮，讓人難以想像曾經的牠是一隻臉部全爛、沒有任何生存意志只懂的等死的貓咪，小寶貝的蛻變也感動不少網友

