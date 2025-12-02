別讓寵物成一時玩物　獸醫痛斥隨意送人　狗狗只認一主人！

「不想養狗了，把牠送人好了」你是否也曾動過這樣的念頭？浙江省獸醫師張旭日前於微博影片中沉痛提醒，許多狗狗一生只認一個主人，若在中途被棄養，往往會陷入深深的焦慮與憂鬱，尤其像鬆獅犬或年老的狗狗，被迫與主人分離後，甚至可能連續好幾天拒絕進食。



張旭分享，自己曾經收治過一隻鬆獅犬，因為臨時住院寄養，竟然整整三天三夜不吃不喝，只因為見不到主人。不只是鬆獅犬，許多老狗對主人的依賴更是強烈，「只有主人餵牠才吃，別人餵就是不吃。」這樣的深厚情感，也反映出棄養對狗狗造成的巨大心理創傷。

狗養一半千萬別送人，若在中途被棄養，往往會陷入深深的焦慮與憂鬱（獸醫張旭@微博）

張旭直言，最讓人心痛的是，有些飼主養了幾年後「玩膩了」，或因醫療費昂貴就選擇把狗送人，甚至直接棄置在街頭。根據他的觀察，這些被遺棄或轉手的狗狗，大多會出現性格扭曲、長期鬱鬱寡歡，甚至拒絕進食的情況。即使到了新家庭，仍需要花很長時間適應，「牠到了新家也許會快樂，也許新主人對牠特別好，但大部分狗心情是不好的，除非遇到特別用心的領養人」。

張旭再強調，飼養寵物前務必想清楚。「如果你是學生，要想清楚自己有沒有能力陪伴牠到老？如果你準備結婚生子，也要考慮家人會不會逼你把狗送走？」他提醒，千萬不要在無法承擔責任的情況下隨意養狗，養貓也一樣，「如果做不到，就乾脆別開始；一旦開始了，就必須一生陪伴。」

這則影片曝光後，立刻引起大批網友共鳴，紛紛留言：

「遺棄就是作孽啊」

「我現在的狗也是半路到我家的，養了三年還是畏畏縮縮的」

「我家狗狗就是生病被別人棄養的，一輩子分離焦慮也特別嚴重」

「沒想好就不要養狗和貓」

「一時興起把牠們當玩物的飼主太多太多了」

「不懂事的老人大人小孩都很多」

「不要一時衝動去養寵物，然後輕易就丟棄，很殘忍也很不負責任」



