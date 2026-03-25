狗狗鼻子發乾只是口渴嗎？隱藏兩大生病警號　教你正確應對方法

如今人們的生活質量提高了，不少家庭都會選擇在自己的家裏養一隻狗狗，為家中增添更多歡樂。有些家庭只有一個孩子，父母忙於工作沒時間陪伴，而家裏的老人年紀大了缺乏精力陪孩子玩耍。導致孩子在成長過程中容易感到孤獨，長期如此甚至可能引發心理問題。因此養狗是個非常不錯的選擇。



不過，狗狗畢竟是動物，在養牠的過程中我們常會遇到一些搞不清的狀況——不知道狗狗的反應是生病還是正常生理表現。因為很多人的狗都是朋友送的或者自己在市場買的，不是專業養狗的，那麼今天我就來給大家介紹一下狗狗鼻子發乾的常見原因及應對方法。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗的鼻子發乾是什麼原因呢？（unsplash）

點擊圖片放大查看了解，狗狗鼻子發乾原因以及作為主人該怎麼做？▼▼▼

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1. 感冒

平時我們看見的狗狗，鼻子大多是濕潤的，因為狗狗會經常去舔。其實保持鼻子濕潤的才是正常的，因為只有這個狀態狗狗才能夠防禦外界的細菌進入體內。

保持鼻子濕潤是狗狗的正常狀態，這種狀態能幫助牠們抵禦外界細菌侵入體內。（unsplash）

當我們發現狗狗鼻子乾的情況，首先要多留意觀察。如果是在戶外的話，要看看是不是因為外面的溫度過高，將牠曬傷了。

但如果狗狗除了鼻子乾，還有打噴嚏以及流淚的話，我們就要及時的去給牠量體溫，看看牠是否感冒了。若確認感冒，家中正好備有狗狗專用感冒藥，可按說明給它服用後繼續觀察情況；若沒有備用藥物，或服藥後症狀未緩解，建議盡快帶狗狗去寵物醫院，讓專業醫生處理。

2. 吃壞東西了

當看見狗狗鼻子乾的話，可以先觀察一下牠大小便的情況，比如排便頻率是否異常、大便是否成形，同時回想近期給狗狗餵食過哪些食物，初步判斷是否因飲食問題導致不適。

狗狗鼻子乾要想一下是不是餵了不乾淨的食物給牠吃。（unsplash）

如果確認是因為吃壞東西，可以讓牠先喝點益生菌觀察狀況，如果好轉了，通常無需過度擔心；如果情況嚴重了的話就要及時去找醫生。

另外要特別提醒，剛養的狗狗接種完疫苗後，短期內不要帶牠外出，也不要給牠洗澡。這個階段狗狗抵抗力較弱，若外出接觸到其他狗狗攜帶細菌的糞便，很容易受到感染，一旦出現異常，需立即送醫。

以上就是關於狗狗鼻子發乾的原因及應對方法的介紹，大家可以作為參考來看看。

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