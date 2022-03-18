如何教新來的狗狗上廁所？　兩個關鍵重點　一切從細心觀察開始

教狗狗上廁所其實沒那麼困難，只要我們有耐心，注意觀察狗狗的大小便時間，然後定時帶牠們到指定地點大小便，再然後就是給牠們一些零食作為獎勵，次數多了牠們就知道如何上廁所了。



現在很多狗狗在第一次來到一個新家的時候，陌生的環境也是會影響牠們的生活的，牠們離開了之前生活的地方，所以到一個全新的環境中，難免是會隨地大小便的，但是我們在這個時候要給予牠們更多的關懷和耐心，不能著急也不能易怒，我們應該慢慢的教牠們怎麼上廁所。

對於很多人而言，怎麼教狗狗上廁所是一件非常令人困惑的事情，那麼今天我教大家幾招狗狗教狗狗上廁所的方法。還不知道怎麼教狗狗上廁所？快看這篇文章吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

想教新來的狗狗快速習慣上廁所，便要從細心觀察開始。

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1. 觀察牠們的大小便時間

要想知道怎麼教狗狗上廁所，首先我們要摸清楚狗狗們大小便的時間，在狗狗第一天來我們家的時候，陌生的環境會改變牠們之前的生活習慣，然後狗狗就會有隨地大小便的現象發生。

這個時候我們不能夠著急，也不能生氣，我們要給予狗狗們足夠的耐心和溫柔，然後觀察一天下來狗狗大小便的時間，等我們已經摸清楚牠們的排泄時間以後，每天等到牠們該大小便的時候就把牠們帶去我們給牠們指定的地方，然後讓牠們在那個地方大小便。可不要小瞧狗狗們的智商，這樣多來回重複幾遍，狗狗心裡就會知道我們是什麼意思了。

然後直到狗狗可以自己去指定的地方上廁所，這個時候一定要誇讚牠們，可以給他們準備小零食和一些牠們愛吃的狗糧作為獎勵，這樣下來，我們教狗狗上廁所的任務就大功告成啦！

2. 狗狗廁所

怎麼教狗狗上廁所?現在很多寵物店和網店都有出售狗狗廁所的東西，這個東西還是十分方便的，我們在狗狗第一次大便的時候，把牠們的糞便放到狗廁所裡，因為狗狗也是非常愛乾淨的，牠們也會尋找一個有自己排泄物味道的地方如廁，然後等到狗狗需要大小便的時候，牠們自己就會到狗狗廁所裡。

不知道大家現在有沒有了解一點怎麼教狗狗上廁所，總而言之，我們不僅要對狗狗們有耐心，而且還要獎罰分明，千萬不要在狗狗隨地大小便的時候打牠們或者訓斥牠們，很多狗狗的膽子也是很小的，這樣更多的只會讓牠們害怕哦。

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