狗狗心絲蟲常見症狀、傳染方式及預防方法　毛孩隱形殺手不容忽視

相信各位毛爸媽或多或少都聽過有著「犬貓隱形殺手」稱號的心絲蟲症吧！根據獸醫內科醫學會的調查顯示，台灣犬隻心絲蟲症的盛行率高達23%，平均大約四隻狗狗就有一隻感染心絲蟲，其中生活在戶外的狗狗們感染率更高達50%左右。



在之前的犬貓常見疾病專欄中，曾經介紹過貓心絲蟲症，而這篇文章將以心絲蟲的理想宿主-狗狗為主，為各位毛爸媽介紹 狗狗心絲蟲 的治療及預防方法！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼心絲蟲症狀、傳染方式及預防指南▼▼▼

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心絲蟲是甚麼？

心絲蟲症是由寄生於犬貓心肺的線狀或絲狀寄生蟲造成的，要了解心絲蟲症之前，我們可以先來看看心絲蟲的傳染循環，以及五階段的生命歷程：

心絲蟲的傳染循環（汪喵星球授權使用）

狗狗=心絲蟲症高危險群？

香港、台灣等地區氣候炎熱潮濕，蚊子眾多的環境成為了心絲蟲最適合傳播的地點之一。跟喜歡宅在家裡的貓皇們比起來，狗狗更常在戶外蹓躂，因此更有機會被帶有心絲蟲幼蟲的病媒蚊叮咬。一旦幼蟲成功在狗狗身體內發育，並寄生在心臟和肺動脈，就會讓狗狗的心臟和血管受到嚴重的傷害。有些毛爸媽可能會覺得，狗狗的毛髮可以避免蚊子的侵擾，雖然短毛的狗的確比較容易被蚊子叮咬，但是讓毛孩留著長長的毛仍然無法完全杜絕心絲蟲症的傳染喔！

心絲蟲常見臨床症狀

在心絲蟲的傳染循環圖中我們可以看到，心絲蟲在發育成成蟲之前，會在狗狗的皮膚組織潛伏，因此在狗狗剛感染了第三期幼蟲的前幾個月，往往不會有明顯的症狀，要在這個時期發現心絲蟲的存在，就需要做心絲蟲篩檢。而當心絲蟲的成蟲開始入侵肺動脈與心臟後，狗狗可能開始出現易喘、乾咳、食慾及精神下降、體重下降、肺部發出異音等症狀。到了感染後期，狗狗可能會出現血尿、貧血、腹水、咳血等異常現象，此時若不趕緊治療，就可能因為心肺功能衰竭而死亡。

常見治療方式

如果家中的狗狗不小心感染了心絲蟲症，也不需要過於擔心。目前針對犬心絲蟲症的治療方法相對成熟，為狗狗注射心絲蟲的殺蟲藥已經沒有太多的副作用，同時針對狗狗的治療成功率也來到了95%以上。需要注意的是，殺死心絲蟲幼蟲與成蟲的藥物是不同的，除了消滅第五期成蟲，也需要將血液中第一期的幼蟲一併消滅，以免狗狗變成心絲蟲症的帶原者。

除了殺蟲藥之外，也會視病情需要而使用口服藥、抗生素、手術的方法來治療，若心絲蟲已經感染得太嚴重，也可能會因為投藥的風險太高而以毛孩的受損器官為主要的治療方向。同時，在狗狗被確診感染心絲蟲症後，通常會建議限制毛孩的活動量以及維持毛孩的健康狀態，因為過於劇烈的運動可能會讓心肺受損的機率提升，其他疾病也可能讓整了療程大幅延長。

由於心絲蟲症的可能因為感染程度不同，而有不同的治療方式，推薦毛爸媽可以詢問獸醫師的意見，並根據毛孩的個別狀況來選擇最適合的治療辦法。另外，心絲蟲被殺死後會前往毛孩的肺臟，並慢慢的被毛孩的身體吸收，這個時期也是最多併發症會發生的時間點，毛爸媽們還是需要遵從獸醫的指示並細心照料，千萬別因為療程已經結束就掉以輕心喔！

如何預防？

雖然犬心絲蟲症目前已經有穩定且有效的治療方式，但是預防勝於治療，只要做好以下幾點，就能使狗狗感染心絲蟲症的機率大大降低喔！

定期健檢、血檢

每年為狗狗安排健康檢查，並在健檢項目中加入心絲蟲篩檢，一旦發現血液中出現幼蟲就能及早治療。

定期使用預防用藥

市面上的心絲蟲預防藥大多可有效殺死心絲蟲幼蟲，每月定期投藥能使幼蟲發育成成蟲的機率大幅降低，建議毛爸媽在使用預防用藥前可以向信任的獸醫師諮詢。一般來說，七個月大以上的狗狗在第一次投藥前都需要進行心絲蟲篩檢，並在之後的第6、12個月再進行一次篩檢，才能確保投藥的同時沒有幼蟲存在毛還體內呦！

留意居住、出入環境

以室內為主要的居住環境，外出時盡量避免長時間讓毛孩停留於蚊子眾多的水溝、池塘、草叢等環境，減少被病媒蚊叮咬的機會。

居家驅蚊防治

由於心絲蟲必須藉由蚊子來發育與傳播幼蟲，藉由留意家中環境清潔衛生、定期清空容器積水、疏通水管、安裝紗門等，減少病媒蚊的孳生，也就降低了感染心絲蟲的風險。

總結

心絲蟲症因為天候環境而傳播迅速，感染後不僅會影響毛孩們的心肺功能，更可能對毛孩的身體造成永久性的損傷，雖然目前針對狗狗已經存在有效的醫療方式，但仍需要一筆可觀的醫療費用與承受一定的風險。要避免毛孩感染心絲蟲症，最有效的方法還是毛爸媽平時的預防工作與細心照護，守護毛孩的健康，從日常生活中做起！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】