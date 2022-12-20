世界首個寵物墓園就在巴黎　你想讓離世的毛孩長眠於此嗎？

死亡不是生命的終點，遺忘才是。——《尋夢環遊記》

當有一天，陪伴多年的寵物離開，你會選擇如何紀念牠？關於牠的回憶又會存留多久？



Part 1 - 世界上第一個寵物墓園，沉睡着幾千個被寵愛的靈魂。

在今年的萬聖節前夕，久居巴黎的@胖丁兒王，收到了鄰居小姐姐的一個邀約，邀請她去看望小時候養的貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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她們來到了巴黎西北郊，在塞納河畔有一個非常特別的地方Cimetière des chiens d’Asnières。

這是世界上第一個專屬小動物的墓園，誕生於1899年，已有123年歷史。

由作家Georges Harmois，和記者Marguerite Durand。在塞納河北的一個小島上成立，當時名為法國匿名貓狗公墓公司。

最初，他們想建立寵物博物館，能留存一些承載主寵記憶的物件。但因為種種原因、幾經波折，最終在1997年建成了這座。

由政府統一運行和管理的墓園，埋葬、紀念着幾千只沉睡的動物們。

20歲的徐西西是主人唯一的貓，無論何時、無論何事，牠都在這裏安靜注視着主人。

10歲的Cooky卧在碑前，一如在沙發上曬太陽打盹的每一天，身邊鮮花環繞、夢中有愛相隨。

狗狗Baion永遠在快樂地玩球，即使棒球被扔的再遠、再高，牠都會叼回主人手裏，每一次。

Sophie陪伴了主人17年，漫長又短暫的歲月裏，她們是母女、是家人、是朋友。

小猴子KIKI調皮可愛，牠給所有人帶來了快樂，現在牠去天上和小夥伴們玩耍啦。

嘿，最最親愛的Plou，平時你喜歡在花園裏挖坑跳躍。我總是會「責怪」你弄髒了臉蛋，但是現在不會啦，請盡情玩耍吧！

還有好萊塢明星RIN DIN DIN，也在最終迴歸了法國故土，不知牠會給新夥伴帶來什麼精彩演出。

俄羅斯公主的愛犬也沉睡於此，驍勇善戰的騎士們啊！如今成為了小動物們的守護神。

西班牙獵犬Barry擁有最特別的紀念碑，牠曾在阿爾卑斯山救下40條生命。這是人們對功勳犬永遠的懷念和尊重。

最值得一提的是，墓地創始人最終也安眠於此，與他呵護的小動物們永遠相伴。

Part 2 - 待十餘年後，我們再妥善告別。

當然，僅是「相伴」一詞，並不能道盡寵物和主人的關係。

在墓園中沉睡的每一隻，都在曾經、現在以及未來，被當做親近的家人、誠摯的朋友。以親身見證了某種複雜的情感羈絆。

所以人們總是想方設法在這世上，留下一些牠們存在過的痕跡：有人選擇豎一塊小小的墓碑。

有人選擇用羊毛氈還原牠們的容顏，有人留下一小撮毛髮製成鑽石，也有人把牠們還給天空、大海、土地。

人們總是想方設法在這世上，留下一些毛孩存在過的痕跡。（波奇網提供）

時間會讓難過漸漸減輕，心裏的遺憾也會被美好回憶替代。

也許在以後的某一天，會再次出現在與他人的閒聊之中：「我之前養過一隻貓咪，牠叫…」

（波奇網提供）

Part 3 - 愛——是美好，也會被利用。

在中國，也有這樣的寵物殯葬業：寵物墓地、寵物火化、寵物鑽石…為每一段故事劃上未完的句號。

可是，並不是願意花錢，就能夠為愛寵買到永遠的安寧：運營者捲款逃跑、墳墓被莫名刨開，用未知粉末冒充骨灰…

滿懷深愛卻只裝滿了不法商家的錢包，成為了紛擾不斷的煩惱。

其實，無論是何種紀念方式，都是被放在心裏永遠懷念的映射，只要你不曾遺忘彼此陪伴的快樂。

牠就會一直存在這世間，是花、是草、是星辰、是陽光。是呼吸之時，在鼻尖凝結的氣息，或者趁現在，用行動告訴牠你的愛。

讓每一次吵鬧、每一段歡笑，都有你陪着牠，也有牠陪着你！

你會如何紀念毛孩子？

有哪些專屬於你們的美好回憶？

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