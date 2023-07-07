為何雄性三色貓不多見？專家揭貓咪花色和性別的秘密與這有關

白底色上夾雜著黑色與茶色條紋的貓叫做三色貓，大部分的三色貓都是雌性的。因為從遺傳學上來說，是生不出三色的雄性貓的。這是為什麼呢？為了搞清楚這點，必須要具備一些染色體、基因方面的知識。



白底色上夾雜著黑色與茶色條紋的貓叫做三色貓，大部分的三色貓都是雌性的。因為從遺傳學上來說，是生不出三色的雄性貓的。這是為什麼呢？為了搞清楚這點，必須要具備一些染色體、基因方面的知識。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓的毛色是由基因決定的。這樣的基因存在於染色體上。身體的細胞都是由帶著一個一個基因的染色體組成的。

染色體以兩條一對的狀態存在。貓有19對38條染色體，每條上都有很多個基因，帶了大量的遺傳訊息。這19對染色體中，有1對性染色體，也就是決定雌雄的染色體。性染色體是XX的組合的話，就是雌性，如果是XY的話就是雄性。

我們從這兒才進入主題。能夠形成茶色毛色的基因位於性染色體的X上。不過，對於基因來說，它分「顯性」與「隱性」兩種遺傳訊息。前者叫做優勢基因，後者叫做劣勢基因。形成茶色毛色的基因也分「形成茶色」的優勢基因與「不能形成茶色」的劣勢基因。而在貓身上，如果兩個都是顯性的話，就呈現茶色，如果兩個都是隱性的話就呈現茶色以外的顏色，同時攜帶顯性基因與隱性基因的情況下才會呈現三色。

終於要講到結論了。要想同時帶有顯性、隱性兩種基因，必須要是2條X染色體。雄性的貓只有一條X染色體，就不可能湊齊兩種基因了。所以，不可能出現雄性的三色貓。

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