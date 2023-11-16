幼犬晚上一直叫怎麼辦？第1天帶回家應這樣做　會令牠更快適應

幼犬晚上一直叫怎麼辦？



小狗剛進入一個陌生環境難免會感覺到害怕和不適應，尤其是在晚上亂叫就像嬰兒怕黑沒人陪會大哭一樣，最有效的方法就是讓牠睡在可以看到主人的地方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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對第一天回家的狗狗千萬不要把牠獨自關在外面或者籠子裏，或者可以放個有滴答聲的小鬧鐘或者熱水袋在窩裏，這樣可以減少牠的孤獨感和恐懼感，如果還是一直叫，輕輕地撫摸牠增加安全感和關愛會停止亂叫，幾天之後牠適應了自然安靜。

冬季天氣寒冷，小狗抗寒能力弱，狗狗一旦亂叫，需要一個温暖的窩或者墊子，應該讓狗狗呆在舒服的狗窩裏，或者給做一個温暖的紙盒給牠，窩裏應該墊上一件帶有主人的氣味的舊衣服，温度適宜狗狗舒服了就不會再叫了。

狗狗警覺性很高，特別是凌晨1、2點的時候，天性原因一點聲響狗狗就會大叫發出警報，主人只要開燈再安慰，讓牠知道這些聲音沒關係，牠下次就會先發出「嗚嗚」低沉聲，如果主人沒出來確認或者不理會牠的話，那牠就會大叫了。

正常情況下4個月內的狗狗睡眠時間8-10小時，一天中分開幾個時間段來睡，如果狗狗白天睡多了到晚上就會精力旺盛，所以亂叫，可以給牠準備些毛絨玩具、小球、一些發聲小玩具小狗都比較喜歡。牠亂叫的時候多嘗試教育，最好就是白天增加狗狗運動量，如：傍晚帶牠出去散步，或者睡前拿玩具逗逗牠，讓牠多跑會，一周內應該就可以改正。

兩個月內的小狗一天需要餵食4餐，如果臨睡前沒有給狗狗吃飽，肯定會因為飢餓而吠叫，所以睡前的餵食顯得尤為重要，當然吃飽了還得喝足了，狗狗渴也會亂叫的。解決辦法是在狗狗活動範圍內準備好足夠的水和適量的食物(不能太多，小狗狗貪吃會撐到)，也可以在睡前餵食狗狗寵物專用母乳化配方奶粉，給予狗狗媽媽般的呵護，可以讓狗狗很好的適應新的環境。

一般幼犬亂叫無非就是以上幾種原因，若狗狗還是依然叫的話，不能馬上開燈去安慰狗狗，不然狗狗會以為牠一叫就主人就會來安慰，主要安慰2次就好了，過幾天狗狗自然會習慣安靜下來的。

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