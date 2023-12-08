獨留貓咪在家也要教？出門前要做好準備　留下這東西能令牠安心

很多主人飼養貓咪會覺得貓咪不用外出遛，並且不太粘人，很適合上班族飼養。但是各位貓奴們一定深有體會，貓咪其實是很粘人的小生物，並且佔有慾望非常強烈，這讓各位家長們如何是好呢？回答當然不是果斷棄養啦！



培養貓咪獨自在家才是正確的，讓貓咪學會獨處是有很多小技巧的，但是小編還是要提醒各位家長，空下來還是要和貓咪做互動啊，不然一直呆在家裏的貓咪就會漸漸疏遠你咯！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一、出門前的準備

出門前，你得態度親切地告訴牠你要上哪裏去，要牠在家好好等待，告訴牠你回來後會帶牠出去玩，並且會有好吃的東東獎勵。

二、給予零食獎勵

如果可能，再給牠留一些美味可口的小零食，或將貓貓愛吃的東西抹在玩具骨頭或貓貓咬膠上。善於理解人類的貓貓會從交流中得到很多安慰。

三、訓練離開習慣

給牠一點零食，然後離開幾分鐘後回來，雖然只是短暫分別，但貓貓仍會高興得跳起來，好像久別重逢。之後，逐漸拉長分離的時間，一天之內離開家門很多次，直到貓貓懶得理會你的進進出出，不受分離的影響為止。

四、風景房是很好的選擇

窗戶是貓咪們的電視放一個喂鳥器在窗戶旁就可以娛樂貓咪們很長時間。如果窗沿不夠寬，可以自己做一個或買一個有軟墊的棲木安放在窗沿上。

五、確保窗戶安全

要保證窗子足夠安全，貓咪在上面不會滑下去，並且注意沒有紗窗的家庭千萬要關好窗戶，為了貓咪更是為了財產的安全啊。同時把窗簾等東西卷好以防貓腿被拌住。

六、適當放風討貓歡心

一個封閉的門廊或一個窗戶向外延出的部分是貓咪安全地與自然交流的好地方。如果你的院子有籬笆，那麼另一個好方法是在籬笆上架上網，把貓咪圈在自家院子裏。

七、沾滿氣味衣物

可以給牠一件沾滿你氣味的舊衣服或襪子，熟悉的氣味會使牠覺得你仍和牠在一起，牠會感到安全，使牠把精力專注於玩耍中，讓不安的情緒得到轉移，忘記孤單。能夠發響聲的玩具就很不錯。

八、磨練定點磨爪

主人不在家，貓咪當然想盡辦法要尋找氣味了，他們的爪子上有他們特定的氣味，很有可能就會在主人不在的時候毀壞一個沙發或別的傢俱。屢次帶牠到專門磨爪的地方，首先，要準備專用的磨爪工具。雖然市場上賣得種類很多，但自己做的也挺好。在木板上纏上布條就可以。可能的話，多準備幾塊，放在貓喜歡去的地方。