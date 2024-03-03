學不會擊掌？經汪保母親自示範後小主人秒懂　網民大讚：要加肉肉

洛杉磯有位媽咪想讓九個月大的寶寶學會擊掌（Hive-five），但兒子似乎對於媽媽伸出的手感到困惑，所幸此時愛犬跑過來幫忙，在寶寶面前示範了一次完美的擊掌，讓寶寶看一遍居然就學會了。



TikTok上有位用戶「Lily & Chloe」想要教九個月大的兒子Nathan做出完美的擊掌，只是兒子完全搞不清楚媽媽究竟想幹嘛。此時，家中的毛孩——兩歲大的拉布拉多Chloe伸出援手，立刻跑到兩人面前舉起右腳跟媽咪擊掌，似乎想向Nathan完美示範這有多簡單。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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只是寶寶好像還沒完全理解，這位「狗狗助教」見狀便伸出前腳摸了摸寶寶的手手，彷彿想跟這位小弟弟說「來，跟我一樣把這隻手舉起來」。神奇的是，寶寶好像真的接收到狗狗助教的完美提示，當媽媽再次向寶寶伸出手時，他終於成功舉起手跟媽咪擊掌了。

寶寶和狗狗的甜蜜互動讓網友看了都不禁留言：「Nathan好快就學會了，媽媽跟寶寶們都做得很好」、「Chloe正在努力幫嬰兒訓練」、「太可愛了」、「聰明的小狗值得獎勵」、「狗狗比孩子還聰明」。

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