專訪｜香港駐雅加達經貿辦處長︰港人靈活變通具優勢　印尼存機遇

港府近年有意透過加強與東盟連接，來擴大新朋友圈，當中屬於東盟最大經濟體的印尼，則更為「重鎮」之一。而港府在東盟地區共有三個經貿辦，包括新加坡、泰國曼谷及印尼雅加達，當中雅加達為較近期成立，但至明年成立也已有十年。香港駐雅加達經貿辦處長鄭青文在雅加達接受《香港01》訪問時表示，目前雅加達經貿辦負責四個東盟國家，包括印尼、馬來西亞、菲律賓及文萊，並分享當地營商情況，「這四個國家都很不同，或者東盟十個國家其實都不同，各自處於不同的發展階段。」



鄭青文表示，印尼是東盟中人口最大，GDP 規模最大的國家。以港商投資來看，香港長期爲印尼當地三大外商直接投資來源地之一。（顧慧宇 攝）

香港長期爲印尼三大外商直接投資來源地之一

鄭青文表示，以印尼來說，是東盟中人口最大，GDP 規模最大的國家。印尼屬於發展中國家，主力於發展天然資源、礦業及農業，以及最主要的製造業。以港商投資來看，香港長期爲印尼當地三大外商直接投資來源地之一，但當中也可能包括中資等透過香港作為平台而來的投資。

她指出，在印尼的香港人會參與很多不同的行業，例如煤礦等天然資源，也有做發電廠，或者中高端行業例如服務業及數據中心，而金融業也有港資保險公司等的參與。「香港人都很靈活變通，就是去到哪裡就去哪裡找機遇及生意，不同行業都可以參與。印尼人口達2.8億，當中年輕人口佔比較大，加上經濟規模龐大，發展潛力也是相當大的。當地主要行業目前集中第一產業，其實無論是中游還是上游行業，都有很多機會存在。」

港人在印尼參與不同行業

同時，鄭青文表示，在貿易關稅戰大環境下，「中國+1」策略也可能要升級為「中國+2」，因為可能之前在越南設廠，但美國對越南也有加徵關稅，而越南當地工資也不斷上升，也有機會去促使港商尋覓多一個地區去設廠。

鄭青文表示，香港人都很靈活變通，在印尼的香港人會參與很多不同的行業，例如煤礦等天然資源，也有做發電廠，而金融業也有港資保險公司的參與。（顧慧宇 攝）

至於港人較為熟悉的馬來西亞，鄭青文表示，馬來西亞也是天然資源豐富的地方，出口不少農業或天然資源，同時當地早年已有日韓及美國投資發展下游及中游產業，包括電子及晶片。在馬來西亞，港人會較多從事服務業，例如律師，因為馬來西亞和香港一樣行普通法。同時，也有港人在當地從事媒體或者創科業務。

港人在菲律賓從事旅遊業 汶萊做教育及茶餐廳

她又分享，另一個東盟國菲律賓，同樣也有豐富天然資源，並有發展製造業，不過，當地經濟貢獻不少來源自國民在海外的工作。而港人在當地有不少從事製造業，也有從事旅遊業的，例如旅行社業務。至於汶萊，地理面積不算太大，但經濟發展會相對比較先進，同時也有豐富天然資源。港人在汶萊有從事茶餐廳或者教育中心等業務。

而港府要結交東盟這個朋友，自不然需要透過經貿辦去加強連接。鄭青文表示，其實經貿辦一般功能為包括推動經貿關係或者與當地政府往來，但近年經貿辦角色以更為多元化，包括擔當香港特區政府「對外窗口」，會在當地推廣文化及教育，吸引學生赴港讀書，同時也會支援香港企業。「整體來說，就是打造『香港品牌』，無論是做生意、讀書還是想去認識文化等，經貿辦角色已經拓闊了很多。」

鄭青文表示，東盟企業若果想去開拓中國內地市場，或者中東等海外市場，其實都可以透過香港作為平台，利用香港的融資服務、資金自由流通，以及專業服務去衝出去東盟。

東盟企業可利用香港作為「走出去」平台

對於如何去推廣香港、講好香港故事，鄭青文表示，香港優勢包括其一是資金自由流通，其二有大量的國際投資者，同時有很便捷的投資渠道來投資香港，其三是融資管道廣闊，股票市場規模是新加坡的5倍，另外還是債券市場，例如有綠色債券發行，並可以用美元、人民幣及港元等多元貨幣去發行集資。同時，香港專業服務能力也比較強，包括法律及會計等，而交通及貨運基建等，也都非常便利。

故此，她認為，東盟企業若果想去開拓中國內地市場，或者中東等海外市場，其實都可以透過香港作為平台，利用香港的融資服務、資金自由流通，以及專業服務去衝出去東盟。