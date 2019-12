《神奇女俠 1984 》預告片與《 Blue Monday 》有甚麼背後故事？

對對,大家等了夠久了,DC 的《神奇女俠》電影續作終於來了,名為《神奇女俠 1984 》( WW84 )的電影預告片也在日前上線,重點除了是女主角 Gal Gadot 外,當然是充滿 80 年代色彩的電影主調,還有就是預告片用上的經典歌曲 —— 1983 年推出的 synthpop 大作、英國樂隊 New Order 的《 Blue Monday 》。

好,先看看《 WW84 》的預告,再來分享一下《 Blue Monday 》的故事。

《 Blue Monday 》是樂隊 New Order 最為人熟悉的經典作之一,而 New Order 又是因為樂隊 Joy Division 在主腦人物 Ian Curtis 自殺後,當時樂隊的其他成員 Peter Hook 、Stephen Morris 、和 Bernard Sumner 為了繼續創作,但又不想再用 Joy Division 一字(因為 Joy Division 在納粹時期泛指一眾猶太人當慰安婦的女性,這名稱與極右民族主義有太大關連。《 House of Dolls 》一書有提及。)而改的隊名。New Order 盛載著的歷史和 legacy 到現在也象徹著時代的氛圍。

無論如何,1983 年,在 Ian Curtis 死後三年,單曲《 Blue Monday 》推出,利用合成器的編曲,synthpop 味濃到一個點。Bernard Sumner 說過 Kraftwerk 的《 Radioactivity 》是創作的靈感之一呢。以下是歌曲的原版:

當時的單曲仍由 Factory Records 出品,所以唱片封套的設計也由 Peter Saville(即為 Joy Division 經典專輯《 Unknown Pleasures 》設計封套的設計師)和 Brett Wickens 主理,封套沒有任何文字,只有一仿以前電腦常用的大 floppy disk 圖像,想看到是誰的作品要懂得解碼 —— 封套上有一串顏色格,解碼後音指「 FAC 73 BLUE MONDAY AND THE BEACH NEW ORDER 」。

由平面設計師 Peter Saville 為 New Order 單曲《 Blue Monday 》製作的封套。

隨後的這些年,《 Blue Monday 》也過無數人 cover 過,在這分享幾首。先有 1998 年的 alternative metal 樂隊 Orgy 翻唱 hardcore 的版本:

也有 2002 年、挪威 indietronica 樂隊 Flunk 翻唱的輕鬆/清新版本

他們也有一個「 Rune Lindbæk Loves Manchester Mix 」

bossa nova 樂隊 Novoulle Vague 也在 2006 年第二張專輯中找來女歌手 Mélanie Pain 翻唱一次:

電音版也有,808 State 在 2004 年推出一個混音版本,那是 808 State 在 1988 年時弄的,在當年紅極一時的夜店 The Haçienda 常常播,但有一段時間弄失了這個混音版,期後 Autechre 的主腦 Sean Booth 請 808 State 的 Graham Massey 找找找找找了很久才尋回。Aphex Twin 對於《 Blue Monday 》有過這一評價:「若你是 dance 音樂的 fans,這些作品絕對是 missing link 來。New Order 他們是 house 、acid 、techno 音樂的始祖。808 State 的混音版是向先鋒者的致敬。」

《 Blue Monday 》即使只是聽純音版也很好聽,當然小編最喜歡是聽這個版本:

