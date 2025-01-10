立法會委員會正副主席名單出爐　多名「新丁」最後會期「擔大旗」

本年是今屆立法會最後一個會期，立法會18個事務委員會正副主席均無競爭，相關名單今日（10日）出爐，不少「新丁」擔任事務委員會主席。



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18個事務委員會中，有7個委員會主席由資深議員擔任：

食物安全及環境衛生委員會正副主席分別由自由黨張宇人、民建聯何俊賢擔任；

環境事務委員會主席為民建聯劉國勳，副主席是新民黨陳家佩；

新民黨主席葉劉淑儀續任經濟發展事務委員會主席，副主席仍然是商界嚴剛；

工商及創新科技事務委員會主席為經民聯林健鋒，副主席是選委界吳傑莊；

經民聯盧偉國任發展事務委員會主席、副主席為選委界林筱魯；

資訊科技及廣播事務委員會主席是民建聯葛珮帆，副主席是科技創新界邱達根；

民政及文化體育事務委員會主席是馬逢國，副主席是陳月明。

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另有11個委員會主席則由本屆才晉身議會的「新丁」擔任：

政制事務委員會主席由新民黨黎棟國「冧莊」，民建聯陳勇擔任副主席；

保安事務委員會主席為選委界簡慧敏，副主席則為楊永杰；

選委界管浩鳴連任福利事務委員會主席，副主席為選委界江玉歡；

房屋事務委員會主席一職繼續由工聯會吳秋北擔任，副主席為民建聯鄭泳舜；

司法及法律事務委員會主席是法律界林新強，新民黨容海恩任副主席；

財經事務委員會主席為金融服務界李惟宏，副主席是選委界蘇長荣；

人力事務委員會主席由勞聯林振昇擔任，副主席為民建聯顏汶羽；

教育事務委員會主席為選委界周文港，副主席是工聯會梁子穎；

民建聯林琳擔任公務員及資助機構員工事務委員會主席，經民聯陸瀚民為副主席；

交通事務委員會主席為選委界陳紹雄，副主席是旅遊界姚柏良。

衞生事務委員會由醫療衞生界林哲玄擔任主席，選委界陳沛良任副主席。