立法會委員會正副主席名單出爐 多名「新丁」最後會期「擔大旗」
撰文：馮子健
出版：更新：
本年是今屆立法會最後一個會期，立法會18個事務委員會正副主席均無競爭，相關名單今日（10日）出爐，不少「新丁」擔任事務委員會主席。
+2
18個事務委員會中，有7個委員會主席由資深議員擔任：
食物安全及環境衛生委員會正副主席分別由自由黨張宇人、民建聯何俊賢擔任；
環境事務委員會主席為民建聯劉國勳，副主席是新民黨陳家佩；
新民黨主席葉劉淑儀續任經濟發展事務委員會主席，副主席仍然是商界嚴剛；
工商及創新科技事務委員會主席為經民聯林健鋒，副主席是選委界吳傑莊；
經民聯盧偉國任發展事務委員會主席、副主席為選委界林筱魯；
資訊科技及廣播事務委員會主席是民建聯葛珮帆，副主席是科技創新界邱達根；
民政及文化體育事務委員會主席是馬逢國，副主席是陳月明。
+6
另有11個委員會主席則由本屆才晉身議會的「新丁」擔任：
政制事務委員會主席由新民黨黎棟國「冧莊」，民建聯陳勇擔任副主席；
保安事務委員會主席為選委界簡慧敏，副主席則為楊永杰；
選委界管浩鳴連任福利事務委員會主席，副主席為選委界江玉歡；
房屋事務委員會主席一職繼續由工聯會吳秋北擔任，副主席為民建聯鄭泳舜；
司法及法律事務委員會主席是法律界林新強，新民黨容海恩任副主席；
財經事務委員會主席為金融服務界李惟宏，副主席是選委界蘇長荣；
人力事務委員會主席由勞聯林振昇擔任，副主席為民建聯顏汶羽；
教育事務委員會主席為選委界周文港，副主席是工聯會梁子穎；
民建聯林琳擔任公務員及資助機構員工事務委員會主席，經民聯陸瀚民為副主席；
交通事務委員會主席為選委界陳紹雄，副主席是旅遊界姚柏良。
衞生事務委員會由醫療衞生界林哲玄擔任主席，選委界陳沛良任副主席。
習近平講話｜梁君彥：立法會要積極自我完善 提升議政效能立法會今年改選 李慧琼引述陳國基：盡量上半年提交各條例草案立法會前廳交流會主題不再只由政府定 下次起要與議員協商陳穎欣斥立法會日本團被黃人抹黑 反被網民「圍插」｜政壇諸事町立法會日本團新聞稿「扣料」？無提日本官員擔憂一事｜政壇諸事町立法會八人考察日本花逾20萬元 梁君彥：我哋唔係旅行 無超預算立法會代表團繼續日本職務考察 與日本政府、國會及商界人士會晤立法會日本考察團坐商務艙 四日行程八人開支預算逾20萬元