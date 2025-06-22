夏寶龍訪港｜赴中聯辦調研了解工作 此行先後到三個中央駐港機構
撰文：潘耀昇 吳焜曜
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港澳辦主任夏寶龍訪港最後一天，今天（22日）下午約三時半到西營盤中聯辦大樓，調研了解工作，陪同包括主任周霽等。夏寶龍預料傍晚離港，此行先後到過三個中央駐港機構，包括下榻的外交部駐港公署及駐港國安公署。
午膳前，夏寶龍曾到政總與十八區區議會主席會面，以及到訪土瓜灣東華三院營運的「社區客廳」了解運作。
夏寶龍赴中聯辦調研了解工作
西營盤中聯辦大樓外行人路下午封閉，警方加強佈防戒備，採訪區設在附近干諾道西及西邊街交界。
夏寶龍乘專車經過，陪同的包括中聯辦主任周霽等，車隊駛入中聯辦大樓。夏寶龍到訪中聯辦預料會了解工作，以及聽取人員匯報。
夏寶龍先後到三個中央駐港機構
夏寶龍此行先後到過三個中央駐港機構，除了本身下榻外交部駐港特派員公署，昨天（21日）下午起先後到訪銅鑼灣維景酒店駐港國安公署總部，以及同被列為「禁地」的北角城市花園酒店，酒店地方同屬國安公署。
港澳辦事後發稿提到，夏寶龍到國安公署調研，看望公署工作人員，聽取公署工作匯報。
夏寶龍與十八區區議會主席閉門會面
夏寶龍早上九時許乘專車到政府總部，出席會面的包括民政事務總署署長杜潔麗。區議會改制後，十八區民政事務專員身兼區議會主席，油尖旺區議會主席余健強、荃灣區議會主席區家盛、離島區議會主席楊蕙心等人先後到政總參與。
夏寶龍再到訪社區客廳 李家超、孫玉菡陪同
夏寶龍中午探訪土瓜灣東華三院營運「社區客廳」，了解設施及居民需要。行政長官李家超、中聯辦主任周霽、勞工及福利局局長孫玉菡、勞工及福利局常任秘書長劉焱等陪同視察。
夏寶龍離開時向傳媒揮手
夏寶龍逗留約20分鐘離開，他與周霽上車前分別向傳媒揮手。孫玉菡、劉焱及機構負責人等揮手歡送夏寶龍上車。
去年二月，夏寶龍訪港亦曾到深水埗一個「社區客廳」了解運作情況，參觀設施。事後，孫玉菡引述夏寶龍認為「社區客廳」可應對劏房戶生活所需，並值得推廣，可實在地針對劏房戶痛點。
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