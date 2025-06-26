一片拆解｜莊雅婷區議員退選港姐之謎　政壇思想世代矛盾顯現？

莊雅婷參選「香港小姐」成為一時熱話，源於她本身是民建聯西貢委任區議員身份。選港姐消息一出，政壇不少前輩質疑損害區議會形象，最終莊雅婷參選面試24小時後退選。究竟莊雅婷選港姐是否貪慕虛榮？若區議員選港姐是否會犯《履職監察指引》規定？莊雅婷解話參選初衷是令大家認識區議員工作，形容希望有「更易入人心的方法」，事件炒得熱哄哄最終退選收場，這目標又是否達到呢？《香港01》一片拆解。



民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷退出「香港小姐」競選。（陳順楨攝）

拆局｜莊雅婷區議員選港姐不違規？ 贏人氣之餘要兼顧一觀感？

拆局｜莊雅婷區議員選港姐不違規？贏人氣亦要兼顧一觀感？

本屆最年輕區議員莊雅婷參選港姐，有民建聯「小花」之稱的她外貌相當出眾，有人比較其他參選佳麗後，更形容她「贏硬」。參選港姐本身回響不大，今次莊雅婷登上Google熱門搜尋榜原因之一，在於她身兼委任區議員。雖然區議員履職監察指引無禁止區議員選美，但列明區議員須時刻注意個人言行，確保與區議會聲譽相稱，符合公眾期望。

有政界中人對區議員選港姐感到意外，在於關注區議員形象。監察區議員表現的民青局長麥美娟無明言區議員是否可參選港姐，惟提醒「選美也須履職」，舉例會議出席率要達80%。換言之，只要盡責便無違規。莊雅婷形容區議員與參選港姐是「一加一大於二」，這條算式是否計得準確？

拆局｜莊雅婷選港姐衝擊政壇老派思想 損害區議會形象屬偽命題？

拆局｜莊雅婷選港姐衝擊政壇老派思想 損害區議會形象屬偽命題？

莊雅婷參選「香港小姐」一事，不少政壇老手質疑有損區議會形象，黨內備受壓力，終「見光」24小時後宣布退選。當事人解話原意想區議會工作有「更易入人心的方法」。有民建聯中人直言區議員選港姐「唔係咁好睇」，更有從政數十年的議會中人形容對莊雅婷政治前途可能帶來負面效果。

然而，港姐一向標榜「美貌與智慧並重」高尚正面形象，今次事件或許與衝擊政壇老派思想有關。區議員選港姐屬正面或負面，可留意網上數據。自選港姐消息出爐後48小時，莊雅婷社交平台追蹤人數急增一倍達8,000多人，「西貢區議員」成為飆升的Google相關搜尋字，若初衷是「建立認識區議員工作」，是否狀甚有效果？政府的說法亦無「跟車太貼」，僅強調要履職盡責開會，翻查莊雅婷上任一年半出席率達100%，是否解決到履職疑雲？