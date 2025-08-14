職業司機齡化積重難返　江玉歡：必須盡快從根源解決

一名80歲高齡的士司機日前駕駛的士發生交通意外，造成一名男子死亡。選委界立法會議員江玉歡在社交平台發文，引用《香港01》於2018年發表的關於職業司機困境的深度報道，指出職業司機規管需找到平衡，避免出現危險或加劇人手短缺的兩極化情況。



江玉歡接受《香港01》訪問時強調，「年長司機意外多是表徵，根源在於營商環境、工作壓力、行業競爭以及無人入行。」當各行各業的從業者日趨老齡化，我們不得不叩問，僅靠收緊規則、增加限制是否能解決問題？



全港有約3萬輛公共服務車輛在路面行駛，雖僅佔路面車輛總數約4%，但整體意外率高達30%。（資料圖片）

引《香港01》七年前報道：情況未有顯著改善

江玉歡前日（8月12日）在社交平台引述《香港01》2018年發布的題為「職業司機平均年齡近60，交通意外只因老齡化？」的報道，指報道出街至今七年，情況並未有顯著改善。更嚴重的是，十年前60至70歲的職業司機，今日已達70至80歲。

江玉歡指出，香港現行身體檢查機制不足以應對職業司機老齡化問題，又引述有不少地方對70或75歲以上的司機要求嚴格，要求每兩至三年作全面身體檢查，包括認知、精神狀態、反應能力、聽力視力，亦要醫生將司機的病歴納入為考慮因素。還有地方要求年長司機再訓練或考試，才能獲發續期執照。韓國則以現金券鼓勵年邁司機交還駕駛執照。

單就的士司機而言，現時本港21萬持有效駕駛執照司機中，有62.2%、約13.1萬人超過60歲。60歲或以上的涉及交通意外的的士司機，在2024年為2021人，較2022年的1446人增加近四成。70歲或以上涉及交通意外的的士司機，在2024年有651人，較2014年增加四倍多。

一名80歲的士司機本月5日在荃灣如心酒店駕駛時撞斃一名菲藉男旅客，他事後報稱頭暈，事件引起公眾關注高齡的士司機的駕駛安全問題。（資料圖片）

對商用車司機年齡與健康作嚴格限制 香港難跟隨？

政府在2023年曾建議將門檻由降低至65歲，並加密至一年一次，但至今未有立法。運輸及物流局局長陳美寶本月9日表示，提高商用車輛司機的體格檢驗證明要求的諮詢已基本完成，目標明年首季提交立法會審議，並研究加快立法進程。至於是否設立年齡限制，陳美寳表示，此做法可能影響司機生計和人力供應，因此暫不考慮。

全球多地對商用車司機續牌有嚴格的年齡和身體狀況限制，例如，內地商用車司機在申領及續牌時要均要提供身體條件證明，60歲以上司機不得駕駛大型客車、大型貨車等車輛。商用司機與普通司機不同，肩負乘客人身安全及社會公共安全的責任，理應實施更爲嚴謹和嚴格的規範標準。現時香港商用及非商用車輛司機駕照申請或續續牌均採用一套標準，即在70歲以上每年或每三年體檢一次（視乎執照有效期），需提交合格的體格檢驗證明書。

意外多只是表徵 「立刻拉人驗身是大錯特錯」

江玉歡在接受《香港01》訪問時表示，「70歲以上司機身體機能變化比平常人快」，希望政府考慮擴大70歲以上職業司機的身體檢查範圍，釐定與其他地方相同的標準，亦要考慮將75歲以上的職業司機的續牌年限縮短。她提醒，目前司機續牌的「驗身」（體格檢驗）並不要求檢視過過往病例，要謹防「驗身」結果不全面。

《香港01》早在2018年時就提到，「大多數公共車輛意外均涉及高齡司機的社會問題，反映公共運輸行業長工時、低薪低福利的積疾，難以吸收年輕人入行。政府必須把改善業界的工作條件和退休保障提上首要日程，才能根治運輸業界面對的困境」。

江玉歡亦強調，「年長司機意外多是表徵，根源在於營商環境、工作壓力、行業競爭以及無人入行。」新加坡近年曾引發司機年長話的討論，長者反感車牌申請和續牌中被強加諸多限制，江玉歡指出，若能讓道路寬一點，行人路的圍欄多一點，亦可以在一定程度避免交通事故。她提醒政府需要謹慎處理年長司機的問題，在安全及權利中取得平衡，「立刻拉人驗身是大錯特錯」。儘管近年因興起斜槓族的浪潮，社會上多了許多年輕人入行做司機，但江玉歡認為這類司機「不會留的久，坦白說誰想做司機？司機是最不受歡迎的行業。」

江玉歡提醒政府小心處理，「立即嚴格限制是解決問題還是創造新的問題？」（資料圖片）

八旬長者為何仍要為口奔波？

江玉歡昨日（13日）再於社交平台再度發表相關撰文，強調「年齡並非主因」，指出「只加添限制不能解決問題，如果老齡人口成多數，莫非大部分的市民也要終日活在無數的限制下？」她提議從市區重建和城市設計中下手，打造適合老齡化人口移動和居住的環境。

香港已經邁入老齡化社會，未來年長從業者問題必將有增無減。職業司機已然面對網約車不規範造成的競爭加劇、無年輕人入行造成的人手短缺、惡劣工作環境下導致的被迫加班及無法休息，若一味加強對其限制，卻不能為他們提供更多退休後的支持和保障，便是本末倒置。

對於年長職業司機交通意外事故多的問題，我們應該思考的是，為何他們年過七旬甚至八旬，還要從事如此辛苦勞累的工作？其根源是香港社會保障體系的缺失。