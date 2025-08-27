何敬康批港台運作缺乏效率　建議馬浚偉接任廣播處長帶領改革

新民黨選委界立法會議員何敬康今天（27日）接受新城訪問時，批評香港電台運作缺乏效率，認為要嚴格控制預算。他建議新城廣播有限公司行政總裁馬浚偉接任廣播處長，認為會有突破性改革。



馬浚偉回應稱：「帶領新城改革和進步係我嘅責任，係本份！我也相信新城未來一定會更好！至於何議員的提議，我只能感恩地說句多謝賞識！」



何敬康（黃浩謙攝）

何敬康：港台削人手及節目後開支續上升

何敬康今日接受新城電台訪問時，開腔批評港台削減人手及節目製作後，開支繼續上升，缺乏管理及效率，認為要引入有效的管理系統。

何敬康更稱，現任廣播處長關婉儀的表現有待觀察，建議由馬浚偉接任廣播處長。何指出，馬浚偉加入新城廣播後，短短1年9個月內在新媒體及宣傳上的改革步伐很快，是港台改革思維的重要性和迫切性。

馬浚偉2024年加入新城廣播電台。（葉志明攝）

馬浚偉曾任港台創意總監

馬浚偉接受《香港01》查詢時稱多謝何敬康「賞識」，強調自己當前本份是帶領新城改革和進步。

帶領新城改革和進步係我嘅責任，係本份！我也相信新城未來一定會更好！至於何議員的提議，我只能感恩地說句多謝賞識！ 新城廣播行政總裁馬浚偉

馬浚偉曾為無綫電視藝員，近年投身媒體管理，2021年曾出任港台創作總監。其後他出任過多項公職，包括康文署劇場發展小組委員會指派委員、藝發局電影及媒體藝術範疇委員。至去年1月，他由港台「過檔」新城出任首席營運總監，上月中起升任行政總裁。

葉劉曾批多港台多「冗員」

港台作為全港唯一公共廣播機構，其運作近年屢惹爭議。立法會議員何君堯今年４月便曾提出口頭質詢，要求當局檢視如何精簡港台與新聞處的架構以減低開支，甚至考慮將兩個部門合併。新民黨主席葉劉淑儀當時批評港台有大量「冗員」，她以自身經驗指，港台訪問她「閒閒哋4個人」參加，認為港台有需要作深層次改革。