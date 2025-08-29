孫玉菡專訪｜談「過勞死」未必要立法規管　有暗病難證與工作有關

工作期間懷疑「過勞死」個案時有發生，最近個案是本月初一名路政署承建商工人，酷熱天氣警告生效期間在黃大仙工作暈倒送院亡。這類個案，一般歸類為「非因意外或職業病死亡」，過去八年累計有1,068宗。



日本及台灣已將「過勞死」納入法律規範，香港則未承認「過勞死」。勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時說香港未必一定要照跟，勞工處曾研究工作期間去世個案，惟「你無辦法完全同工作關連，好多係本身身體出咗啲毛病」，如高血壓、高血糖、高血脂。他說保安和地盤工較高危，目前盡量為他們做身體檢查。



一名63歲路政署承建商男工人8月9日早上在黃大仙工作期間暈倒，送院後死亡，當時酷熱天氣警告正生效。（資料圖片）

路政署外判工暈倒不治疑「過勞死」

最新一宗懷疑過勞死個案發生在本月9日，一名隸屬路政署外判公司的63歲男工人，在黃大仙竹園南邨及摩士公園的行人天橋頂上，清理樹葉期間突然暈倒昏迷，送院不治。死者女友形容他幾年前開始不停加班，情況猶如「失控」。

本港沒有就「過勞死」定義，亦沒有「過勞死」設立法補償制度。（資料圖片）

過去八年1,068宗「非因意外或職業病死亡」個案

去年，一名59歲電梯維修技工亦疑因過勞猝逝，但僱主拒認是工傷個案，遺孀為亡夫追討公道面臨重重困難，因香港沒有為「過勞死」下明確定義，亦沒有立法及賠償制度。這類個案，一般歸類為「非因意外或職業病死亡」。勞工處數據顯示，由2018年至2025年第一季，共有1,068宗。

「非因意外或職業病死亡」個案

2018年：131宗

2019年：138宗

2020年：136宗

2021年：159宗

2022年：160宗

2023年：182宗

2024年：149宗

2025年首季：13宗



日本及台灣已將「過勞死」納入法律規範。

香港不承認「過勞死」 日本、台灣早前納入規範

日本及台灣已將「過勞死」納入法律規範，保障勞工權益。香港則未承認「過勞死」，如僱主不同意有關意外是在工作時間及因工作引起等，便需交法院裁決。因工遭遇意外死亡，僱主才必須向家屬補償，因此工權會早前再爭取政府考慮就「過勞死」個案立法補償。

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（王海圖攝）

孫玉菡：香港未必須就「過勞死」立法 無法完全建立關連

2017年政府曾委託職業安全健康局研究「工作間死亡個案與工作情況關係」，結論是「工作間死亡」與「工作因素」無直接因果關聯。

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時，被問到會否就「過勞死」立法，他說大家不想見到工作期間死亡個案，不過勞工政策一般而言會參考國際勞工組織，組織目前沒有特別為「過勞死」下定義。

周邊有一兩個地方有類似（「過勞死」）概念，係咪香港一定要照跟呢？我覺得呢個未必。你唔可以話無關連，你無辦法完全可以建立關連。 勞工及福利局局長孫玉菡

孫玉菡：大多個案本身身體出毛病 例如「三高」

孫玉菡重提多年前勞工處曾研究200多個個案，了解工作期間去世原因，「其實嗰個研究都幾發人心省，就係好多都通常有『三高』，可能心血管堵塞咗好多，而佢真係唔知」，工作與去世雖不可以說無關連，但「你無辦法完全可以建立關連，唔可以完全建立同工作有關」，因大多數個案是本身身體出毛病，如高血壓、高血糖、高血脂。

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（王海圖攝）

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（王海圖攝）

推動為工人做身體檢查 及早發現保命

孫玉菡說保安和地盤工較高危，目前盡量為他們做身體檢查，希望提早留意你們的身體狀況，「度下血壓，篤一篤手指睇下血糖啦，睇睇血脂啦，咁已經爭好遠。佢早啲食住藥，風險可以降低」，令到工人「保到佢個命長啲」，最近醫衞局亦有在社區推動相關工作，職安局亦有針對高風險工種，盡量為工人檢查身體狀況。

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（王海圖攝）