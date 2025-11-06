汽車產品供應商「均勝電子」上市　創科局：印證助科企落地行動力

汽車安全產品供應商「均勝電子」今日（6日）在港交所主板上市，並拜會創新科技及工業局局長孫東及副局長張曼莉。局方指，今年七月赴寧波考察「均勝電子」，邀請企業及時把握香港創科和資本市場優勢前來發展，公司在港上市體現「均勝電子」對香港營商環境的高度認可，印證特區政府協助優質創科企業落地發展的高效行動力。



汽車安全產品供應商「均勝電子」今日（6日）在港交所主板上市。（創科局FB）

張曼莉及創科及工業局團隊今年七月赴寧波考察「均勝電子」，向管理層介紹香港創科發展和新型工業化佈局，又邀請企業及時把握香港創科和資本市場優勢前來發展，增強其全球化佈局的韌性。經數月推進，「均勝電子」上市，並進一步籌劃在港推動產學研工作，昨天（5日）企業總裁和團隊拜會孫東，體現「均勝電子」對香港營商環境的高度認可，更印證特區政府協助優質創科企業落地發展的高效行動力。

汽車安全產品供應商「均勝電子」拜會創新科技及工業局局長孫東及副局長張曼莉。（創新科技及工業局FB）

創科及工業局表示，致力推進科技創新與產業創新融合發展，為港建設以新實體經濟為基礎的現代化產業體系，以科技引領香港發展新質生產力，形容成果漸見，企業持續落地發展，亦相繼登陸港交所，單單過去一個月已有五家當局引進支援的領先科技企業在港上市，熱潮充分顯示香港在國家「十四五」規劃下，作為內地創科企業對接全球資本和產供鏈的「超級增值人」角色日益突顯。

局方表示香港將持續依托「一國兩制」優勢，協助企業借助國際資本連通國際市場全球化，並將繼續加強創科生態，以及政、產，學、研、投高效合作，吸引更多全球優質創科企業落戶及支持本地創科企業壯大，推動香港國際創新科技中心建設邁上新台階。