汽車產品供應商「均勝電子」上市 創科局：印證助科企落地行動力
撰文：潘耀昇
出版：更新：
汽車安全產品供應商「均勝電子」今日（6日）在港交所主板上市，並拜會創新科技及工業局局長孫東及副局長張曼莉。局方指，今年七月赴寧波考察「均勝電子」，邀請企業及時把握香港創科和資本市場優勢前來發展，公司在港上市體現「均勝電子」對香港營商環境的高度認可，印證特區政府協助優質創科企業落地發展的高效行動力。
張曼莉及創科及工業局團隊今年七月赴寧波考察「均勝電子」，向管理層介紹香港創科發展和新型工業化佈局，又邀請企業及時把握香港創科和資本市場優勢前來發展，增強其全球化佈局的韌性。經數月推進，「均勝電子」上市，並進一步籌劃在港推動產學研工作，昨天（5日）企業總裁和團隊拜會孫東，體現「均勝電子」對香港營商環境的高度認可，更印證特區政府協助優質創科企業落地發展的高效行動力。
創科及工業局表示，致力推進科技創新與產業創新融合發展，為港建設以新實體經濟為基礎的現代化產業體系，以科技引領香港發展新質生產力，形容成果漸見，企業持續落地發展，亦相繼登陸港交所，單單過去一個月已有五家當局引進支援的領先科技企業在港上市，熱潮充分顯示香港在國家「十四五」規劃下，作為內地創科企業對接全球資本和產供鏈的「超級增值人」角色日益突顯。
局方表示香港將持續依托「一國兩制」優勢，協助企業借助國際資本連通國際市場全球化，並將繼續加強創科生態，以及政、產，學、研、投高效合作，吸引更多全球優質創科企業落戶及支持本地創科企業壯大，推動香港國際創新科技中心建設邁上新台階。
張曼莉訪問韓國 向當地企業介紹香港創科發展及人才政策京港加強科技合作 創科局張曼莉：產生協同效應 發展新質生產力頒發建築公司AI設計奬 張曼莉：繼續為青年創新創業創造更好條件沙嶺數據園徵求計劃意向 張曼莉：將成為北部都會區重要據點新質生產力｜張曼莉訪無錫推廣香港創科優勢 邀內地科技人才來港張曼莉訪問成都、重慶商討創科合作 鼓勵企業落戶香港拓國際市場張曼莉歐洲走訪多間企業及院校 介紹河套區創科發展機遇創科局張曼莉：約25間創科企業拍板來港 每間普遍擬聘請過百人創科機構擬進駐河套區 張曼莉：洽談內容敏感 會適時公佈張曼莉冀與大灣區推創科 城大促政府新思維分配產學研1+計劃基金