立法會選舉．選委界｜全票制選40席　24現屆議員「結盟」增勝算？

【立法會選舉2025】第八屆立法會換屆選舉將於周日（12月7日）舉行，四年前選舉改制後設立的選舉委員會界別，將迎來首次大換血，40名現屆議員只有21人競逐現有議席，另有3名議員由其他界別轉跑道參選。選委界採取全票制，政圈曾傳聞一眾現屆議員有意「合作」，甚至與8名具人大政協背景的新參選人「結盟」以增加相互之間的勝算。這一策略是否屬實、是否有效，最快周一凌晨完成點票後見分曉。



選委界是組成立法會的三個界別之中人數最多的一個，在90個議席中佔了其中40席。該界別議員由選舉委員會成員投票產生。選舉委員會分五個界別40個分組，涵蓋社會不同階層與領域，法定人數為1500，但因有人病故或其他原因，實際上未必足額。根據官方統計，截至今年9月17日，選委人數為1468人。

11月16日，政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，在伊利沙伯體育館舉行。圖為候選人打氣團。（夏家朗攝）

50人爭40席 四成報稱有政治聯繫

選委界議員本身毋須為選委會成員，但其組成最能反映選舉改制時提出的「五光十色」新氣象。現屆立法會的選委界議員，既包括不同政團成員，亦有多人來自傳統建制組織、國有企業或中資機構，以及多名智庫人員與學者。即使換屆期間有多名議員「落馬」，但新加入的候選人依然多元，甚至有「零的突破」。

2021年第七屆立法會選舉有51人競逐選委界議席，今次則有50人，當中包括24名現屆議員。50名候選人中有20人報稱有政治聯繫，當中八人來自建制第一大黨民建聯，四人來自工聯會，兩人來自經民聯，自由黨與新民黨各有一人；7人為港區人大代表，11人為全國政協。

26名新參選人以商界背景居多，但亦有出版集團高層、中學校長、智庫創辦人，光譜極闊。既有「政二代」——立法會前主席范徐麗泰的兒子范駿華、「富三代」——莊士集團接班人莊家彬，亦有首次派人參選的公屋聯會總幹事招國偉，以及警隊出身的陳祖光。

11月16日，政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，在伊利沙伯體育館舉行。各選委界候選人都有出席。（夏家朗攝）

四年前的立法會選舉，多名較具社會知名度人士如「蘭桂芬之父」盛智文及前新聞統籌專員馮煒光落選，證明單靠名氣絕不足以在選委界爭勝。另一邊廂，當年有兩名分別為巴士車長與註冊電工的基層代表參選，結果低票落選，其中一得票不足350 ，證明階層背景過於單一的候選人，難以得到選委會廣泛認可。今次情況會否不一樣，有待觀察。

選委界投票採取「全票制」，每名選委要在一張選票中剔選40人，點票則逐名候選人計算其所得票數總數總和。此前有消息指，24名爭取連任的現屆議員，計劃與8名具人大政協背景的新參選人組成「聯盟」，共同拉票，從而增加相互之間的勝算。