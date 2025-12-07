立法會選舉・持續更新｜兩小時投票率4.18%　曾國衞：安排暢順

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，全港615個一般投票站早上7時30分開門，晚上11時30分關門，全日投票時間16小時，較上屆延長兩小時。投票開始兩小時地方選區投票率4.18%，累計172,537人投票。



今屆選舉同時設立公務員、醫護人員、院舍等特別票站。受大埔火災影響，區內三個投票站改地點，宏福苑等受影響的選民須改往新的投票站投票。《香港01》全程關注投票情況，即時更新。



近三成票站縮「禁拉票區」 曾國衞：安排合適

【09:56】投票開始兩小時，地方選區投票率4.18%，累計172,537人投票。政制及內地事務局局長曾國衞表示，投票過程平均幾分鐘就完成，形容立法會選舉對香港很重要，對良政善治、一國兩制、大埔火災完善制度都好重要，希望大家踴躍投票。

至於今屆選舉近三成票站縮「禁拉票區」，他指設立的拉票區希望不要妨礙選民進出票站，並要兼顧候選人拉票活動，已按照實際情況及環境設定拉票區範圍，覺得今次拉票區安排合適。

外展票站350人登記 孫玉菡：效果非常好

【09:30】勞工及福利局局長孫玉菡視察古洞的外展票站後表示，宏福苑火災後設立一戶一社工，每一個受影響居民的需要都不同，通過社工特定對口提出的需求各樣都有，大火後全香港都有大愛精神，而社工服務不設限期的原因是有人可能不需要幫助，但部分繼續需要協助，或因為本身家庭狀況風險高，社工的跟進需要較長遠。

他相信一戶一社工落實可以實在幫到宏福苑居民，又指一戶除了有一名社工，還有兩名公務員組成專班幫助，可以減輕社工的工作量。

至於災民投票安排，孫玉菡表示社工只是關心他們是否需要投票，有災民希望有交通安排投票，目前已經與約20戶接觸及安排。至於今次在三個外展票站有多少名登記選民，他表示，總共有350多名選民，包括200多個院友，形容安排順暢，效果非常好。

陳國基早前視察立法會選舉投票站。（陳國基FB）

火災影響投票率？陳國基：好短一兩分鐘投票 意義重要

【09:00】政務司司長陳國基在火炭投票後會見傳媒，被問到宏福苑火災會否影響投票率，他說沒有預設投票率，希望所有人出來投票，貢獻香港。他說全港市民心情好沉重，但「投票時間好短，一兩分鐘」，且意義重要，稱香港要前行，想幫災民也要立法會有配合、監督給意見。

他希望依時選出新一屆立法會，不會令立法會真空，同時由獨立委員會專業人士盡快找出成因、漏洞。

首小時直選投票率1.65% 上屆首小時3.18%

【08:50】投票開始首一小時，截至早上8時半，地方選區有67,991人投票，投票率1.65%。上屆選舉8時30分才開始投票，首小時投票率為3.18%。

12月7日，立法會選舉投票日，行政長官李家超與夫人林麗嬋早上約8時半抵達香港羅便臣道2號高主教書院票站。（羅國輝攝）

李家超伉儷投票 展示心意謝卡

【08:35】行政長官李家超與夫人林麗嬋早上約8時半抵達香港羅便臣道2號高主教書院票站投票，向記者展示選民投票後會獲派發的心意謝卡。他呼籲投下守護災民、推動改革一票

有宏福苑居民投票 希望議員協助「攞翻間屋」

【07:45】受大埔宏福苑火災影響，宏福苑居民的所屬票站改至鄰近運頭塘邨的香港教師會李興貴中學。目前獲安排暫住在大埔「策誠軒」的宏福苑居民黃女士說，經免費穿梭巴士到李興貴中學投票。

她指，目睹與他同行的一名男子曾向工作人員查詢票站地址，惟對方僅稱「我唔知，自己搵」，她坦言若是發生在自己身上會感到無助。對於新一任議員的期望，她說最希望是「幫到市民」，又稱自己最關注是住屋問題，希望「攞翻間屋」。

有不願具名的宏福苑居民指，火災未有影響投票意欲，「本身都一樣會投票，盡公民責任」。（任葆穎攝）

另一名不願具名的宏福苑居民稱，現時暫住啟德的過渡房屋，但未有乘坐穿梭巴士回來投票，因時間不合，亦擔心稍後票站會多人。她指，火災未有影響投票意欲，「本身都一樣會投票，盡公民責任」。

12月7日，新民黨參選人早上在會展見記者。（何夏怡攝）

葉劉率新民黨會展「曬冷」 新入黨江玉歡、林素蔚現身

【07:30】新民黨早上七點十五分在會展見記者，黨主席葉劉淑儀表示，該黨新界西北候選人甘文鋒、新界東南候選人陳志豪正在地區工作，故未出席。新入黨的選委界立法會議員江玉歡、新界東南立法會議員林素蔚現身。

各候選人呼籲市民積極投票，沒回答傳媒問題。李梓敬表示心情沈重、選情嚴峻，被問怎麼看大埔宏福苑火災對投票率及選情影響，他沒有回應。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期由明0月24日開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

▼投票需知▼

立法會選舉將選出90個議席，全港413萬名已登記選民須按投票通知卡指示，到獲編配投票站投票，地方選區和功能界別選民的投票站相同，約1500位選委會界別委員則須在香港會議展覽中心的投票站，一併選出他們相關選區和界別的議員。

投票站將設立兩條隊伍，一條特別隊伍供年滿70歲的人士、孕婦及因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士使用；另一條隊伍則供一般選民使用。投票站內設有座位，讓有需要的選民坐下休息，稍後才排隊領取選票。

為便利選民於選舉當日投票，特區政府將在超過30個投票站附近提供少量臨時停車位，讓有需要人士短暫停泊並前往投票站投票。

一文看清全港投票站位置、開放時間及候選人名單

12⺝6日，行政長官李家超巡視港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境投票站。（李家超Facebook）

地區直選51人爭20議席 九龍中「六爭二」最激烈

與四年前選舉改制後的首場選舉相比，今次選舉直選參選人的變化較為明顯，共有51人出戰直選，爭奪20個議席，較上屆激增45%，當中「舊人」不足三成；「新丁」裏面，不僅有多名區議員力爭「更上一層樓」，亦有央企或社福背景人士加入戰團。

不過，每個選區大多都有一至兩名現屆議員，雙議席單票制下，連任被看高一線。新界東南及北都重鎮新界北則是例外，兩區均是「新人」上陣。與上屆另一個分別，是不再是十區均有非建制派、中間派或政治素人參選。

11月3日，奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名參選第八屆立法會，競逐功能界別旅遊界議席。（廖雁雄攝）

功能界別60人爭30席 江旻憓受矚月 社福界「三爭一」

28個功能界別有60人爭奪30個議席，比第七屆少8人。其中，現屆立法會議員有15人，佔25%。絕大多數界別兩人爭一席，社福界競爭最大，達到「三爭一」。相比之下，上屆醫療衞生界曾出現六人爭一席的場面。

逾兩成功能界別參選人有人大政協或中資背景，部分界別有業內大型機構掌舵人親自落場競選。至於最受矚目的參選人，無疑是巴黎奧運女子重劍金牌得主、「微笑劍后」江旻憓，她出選旅遊界別。

11月16日，政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，在伊利沙伯體育館舉行。各選委界候選人都有出席。（夏家朗攝）

選委界40議席 24現屆議員競爭

選舉委員會界別較上屆少1人報名，但仍有50人競逐40個席位。其中，有24位參選人是現任議員，分別競逐連任選委界，或由直選、功能組別轉戰選委界。

新參選者方面，亦見到「政二代」、「富三代」的蹤影。參選名單中亦不缺身兼人大政協的人報名，50人中有最少18人具港區人大或政協身份。