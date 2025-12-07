【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，全港615個一般投票站早上7時30分開門，晚上11時30分關門，全日投票時間16小時，較上屆延長兩小時。截至晚上9時30分，地區直選投票率達30.43%，超過上屆全日的30.20%總投票率；累計1,257,039人投票，與上屆總人數1,350,680相比，仍相差逾9萬人。



今屆選舉同時設立公務員、醫護人員、院舍等特別票站。受大埔火災影響，區內三個投票站改地點，宏福苑等受影響的選民須改往新的投票站投票。《香港01》全程關注投票情況，即時更新。



【22:30】選舉事務處更新數據，截至晚上9時30分，地區直選投票率已達30.43%，超過上屆全日投票率（30.20%）；投票人數增至1,257,039， 與上屆同時段相比少52,562人；與上屆總人數1,350,680相比，仍相差逾9萬人。

【21:35】議會最大政黨民建聯上屆在港島東選區驚險取得一個議席，今屆該黨派出兩名候選人植潔鈴及李清霞，上屆敗選的新民黨則派出郭浩景應戰，自家對手被攤薄之下，民建聯能否保位議席成為疑問。植潔鈴向《香港01》表示，雖然選情告急，但不會有棄保方案，不會呼籲民建聯支持者集中票源。

郭浩景則多番形容選情非常嚴峻。他指，由於資源不及其他政黨，所以宣傳不及他們，形勢一直十分不利；加上太古城食水黑點事件和大埔火災也有影響他的籌備工作。

港島東另外兩名候選人競逐連任的工聯會吳秋北，以及自由黨代表阮建中。

【21:00】截至晚上8時30分，地區直選投票率達29.06%，較上屆同時段多1.14個百分點，與上屆全日投票率相比，僅落後1.14個百分點；累計1,200,490人投票，較上屆少4.8萬人。

今年登記選民人數4,138,992，較四年前滅少333,871人，四年前立法會選舉的投票人數為1,350,680。

分區統計，繼新界東南之後，新界北累計投票率（28.74%）亦已超過上屆全日（28.56%）。

港島西戰情激烈 三現任議員齊告急

【20:00】投票時間剩餘不足四小時，多名地區直選候選人紛紛打告急牌，其中在港島西，三名現任立法會議員，包括新民黨陳家珮、工聯會郭偉强與民建聯陳學鋒，最多只有兩人可以「留低」，三人均已宣稱選情「告急」。曾表明不會「告急」的另一候選人、自由黨楊哲安，人夜後全家出動，與妻子張新悅及幾名女兒一起拉票。港島西候選人還有無黨派黃秋萍。

自由黨港島西候選人楊哲安與妻兒一起拉票。（羅國輝攝）

新民黨港島西候選人陳家珮擺街站拉票，與民建聯陳學鋒助選團狹路相逢。（羅國輝攝）

民建聯港島西候選人陳學鋒的支持者舉牌「告急」。（羅國輝攝）

選舉委會員公布，截至晚上7時30分，地區直選投票率達27.46%，較上屆同時段多0.97個百分點；累計1,134,652人投票，較上屆少5萬人。十個地區選區當中，新界東南的投票率率先超越上屆，累計27.90%。該區上屆選舉投票率僅為27.58%，為十個直選選區最低。

投票11小時 投票人數過百萬

【19:00】截至下午6時30分，地區直選投票率升至25.75%，投票人數達到1,063,755。

【18:00】選舉事務處公布最新統計數據，截至下午5時30分，地區直選投票率達23.76%，較上屆同時段高0.64個百分點，累計981,777人投票，較上屆少5.2萬人。

選管會主席陸啟康在會展見記者，交代最新投票情況。他指截止下午4時，共收到245宗與選舉相關投訴，私人和政府樓宇進行選舉活動的投訴最多，有57宗；關於選舉廣告有36宗投訴；關於投票安排有35宗投訴。陸啟康指有關單位會盡快處理。

【17:00】截至下午4時30分，地區直選投票率達21.72%，較上屆同時段高0.7個百分點，累計897,152人投票，較上屆少逾4.3萬人。10個選區裏，新界西南投票率持續領先，投票人數率先超過10萬，累計投票率達22.44%。

半程投票人數較四年前少3萬 旅遊界投票率遜上屆

【16:00】投票首8個小時，地區直選投票率升至19.57%，較上屆同時段高0.8個百分點，累計808,490人投票，較上屆少逾3.1萬人。

功能界別方面，焦點戰場旅遊界的投票率早段明顯高於屆，但由下午1時30分開始落後，截至下午3時半，該界別投票率63.58%，較上屆同時段少7.77個百分點。

四大地產商長實、新地、恒地、新世界「大孖沙」都有投票，其中長和主席李澤鉅面露笑容入場，表示「希望選舉成功啦」。

投票首七小時 兩地方選區投票率低於上屆

【15:15】選管會更新投票率，較慣常時間稍遲。截至下午2時半，地區直選投票率17.40%，較上屆同時段高0.74個百分點，累計719,000人投票，較上屆少逾2.6萬人。

10個選區中，投票率最低仍為新界東北，累計16.66%；最高仍為新界西南，累計18.13%。另外，九龍中與九龍西的累計投票率已少於上屆：九龍中17.41%，較上屆少0.16個百分點；九龍西16.76，少0.13個百分點。

【14:50】東亞銀行發新聞稿指，其聯席行政總裁李民橋今早到會展投票，他期望新一屆立法會議員能與特區政府攜手合作，從近期事件中汲取教訓，加快推動災後重建及相關制度改革。同時，應促進香港在「由治及興」的進程中穩步前行，積極融入國家發展大局，特別是緊抓國家「十五五」規劃所帶來的機遇，為香港的長遠繁榮發展注入新動能。

李民橋呼籲廣大市民，積極履行公民責任，善用手中寶貴一票，選出真正有能力、有擔當的賢能，共同為香港的未來發展努力。

東亞銀行聯席主席李民橋今早到會展投票。（東亞銀行提供）

【14:15】恒基地產兆業集團主席兼董事總經理李家誠投完票後見記者，呼籲大家投票，說選舉氣氛熱烈，現時選委界投票率近九成，被問投票標準，他稱不作評論。新世界發展執行董事鄭志雯亦已投票。

恒基地產集團主席李家誠到會展投票。 （何夏怡攝）

【13:46】投票開始6小時後地方選區投票率15.18%，較上屆同時段高0.79個百分點，累計投票人數627,139，較同屆同時段少16,464人。

功能界別方面，商界（三）投票率在12時30分已達100%，該界別選民由香港中國企業協會界別分組的團體成員，共有307個登記選民。科技創新界投票率亦在下午1時半達到100%，該界別選民總數為71。

身為選委的資深電視藝人汪明荃到會展投票。（羅國輝攝）

黃金交易所主席張德熙到會展投票。（何夏怡攝）

半晝投票率12.99%勝上屆 人數較上屆略少

【12:46】投票開始5小時地方選區投票率12.99%，勝上屆0.91個百分點。累計536,527人投票，半晝而言較上屆少3,809人。

12月7日，立法會選舉投票日。地產及建造界立法會議員龍漢標與香港地產建設商會執委會主席梁志堅等人投票。（羅國輝攝）

12月7日，立法會選舉投票日。地產及建造界立法會議員龍漢標與香港地產建設商會執委會主席梁志堅等人投票。（羅國輝攝）

梁志堅、龍漢標投票

【12:40】地產及建造界立法會議員龍漢標與香港地產建設商會執委會主席梁志堅等人約下午12時30分投票。龍漢標形容投票過程井井有條，「今日係個好日子」，又指票站開放至夜晚11時30分，呼籲市民「飲完茶、食完飯、睇完戲都可以嚟投票」，行使公民權。

12月7日，立法會選舉投票日，地產及建造界立法會議員龍漢標到會展投票。（林子慰攝）

12月7日，立法會選舉投票日。爭取新界東北連任的民建聯主席陳克勤到沙田禾輋邨拉票。（鄭子峰攝）

黃碧嬌有否幫手拉票？ 陳克勤：她按自己方法進行

【12:08】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，爭取新界東北連任的民建聯主席陳克勤早上在沙田擺街站。大埔區黨友黃碧嬌捲入火災法團爭議的他形容，民建聯過往面對網上抹黑及謠傳，各區選情危急、「全線告急」，呼籲支持者盡早投票。被問到黃碧嬌有否協助拉票，陳克勤指黃的選舉工作「按自己方法繼續進行」，不曾停止，絕不故息任何違法行為。

12月7日，立法會選舉投票日。爭取新界東北連任的民建聯主席陳克勤到沙田禾輋邨拉票。（鄭子峰攝）

12月7日，立法會選舉投票日，新世界發展主席鄭家純長子鄭志剛到會展投票。（羅國輝攝）

12月7日，立法會選舉投票日，新世界發展主席鄭家純長子鄭志剛（中）到會展投票。（羅國輝攝）

鄭志剛、郭基煇投票

【12:05】新世界發展主席鄭家純長子鄭志剛到會展投票。另外，新地執行董事郭基煇亦有投票，他表示，香港當前比以往任何時候更需要一批有擔當、有能力的議員，檢討制度、聆聽民意，期望新一屆立法會議員能與市民同心協力、共同前行，呼籲市民盡快投票。

12月7日，立法會選舉投票日，全國政協常委邱達昌到會展投票。（羅國輝攝）

【12:00】全國政協常委唐英年、邱達昌到會展投票。全國政協常委邱達昌到會展投票。

12月7日，立法會選舉投票日，全國政協常委唐英年到會展投票。（羅國輝攝）

【11:52】投票開始4小時，地方選區投票率10.33%，累計426,900人投票。

選管會主席陸啟康呼籲災民投票：為香港復常走一步

【11:30】選管會主席陸啟康表示香港瀰漫憂愁，選舉不是容易的事，這個時候搞選舉難，但今早到選舉事務處指揮中心也有感受，稱見到職員很早起床，但每個人精神飽滿、無怨無悔、準備完成工作，見到積極態度，就是香港最需要的態度，可能是走去復常的態度，選舉都是香港復常非常重要的一步。他向災民表示，希望他們積極走出來，為香港復常走一步。

12月7日，立法會選舉投票日，新地主席郭炳聯到黃竹坑體育館票站投票。（新地）

新地主席郭炳聯投票 期望加快經濟發展

【11:20】新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯到黃竹坑體育館票站投票，他對近日發生嚴重火災的傷亡者及其家屬致以深切哀悼與慰問。他期望，新一屆立法會繼續支持和監督特區政府依法施政，協助香港在由治及興的進程中穩步前行，推動良政善治、加快經濟發展及改善民生步伐。新地早前推出措施鼓勵員工與市民履行公民責任，踴躍投票，選賢任能。

12月7日，立法會選舉投票日，選委到會展投票選出立法會議員。圖為甄子丹。（羅國輝攝）

甄子丹、鄺美雲投票

【10:30】本身是全國政協委員的影星甄子丹，以及港區全國人大代表、歌手鄺美雲到會展投票，她表示，立法會審批議案等方面發揮重要作用，希望大家都積極投票，共同選出新一屆立法會議員。

12月7日，立法會選舉投票日，選委到會展投票選出立法會議員。圖為梁君彥。（羅國輝攝）

+ 6

12月7日，立法會選舉投票日，香港中華聯誼會會長鄭翔玲（左二）表示，投票非常熱烈，今天天氣非常好，看到各界人士都往票站走。（何夏怡攝）

【10:00】香港中華聯誼會會長鄭翔玲表示，投票非常熱烈，今天天氣非常好，看到各界人士都往票站走。她希望選出忠於國家、熱愛香港的立法會議員，又稱聯誼會全員出動，一票不少，會動員聯誼會的家屬和員工投票。

12月7日，立法會選舉投票日，全國港澳研究會副會長譚耀宗到會展投票。（何夏怡攝）

全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，每個選委都有機會見到候選人及握手，形容氣氛很好。

近三成票站縮「禁拉票區」 曾國衞：安排合適

【09:56】投票開始兩小時，地方選區投票率4.18%，累計172,537人投票。政制及內地事務局局長曾國衞表示，投票過程平均幾分鐘就完成，形容立法會選舉對香港很重要，對良政善治、一國兩制、大埔火災完善制度都好重要，希望大家踴躍投票。

至於今屆選舉近三成票站縮「禁拉票區」，他指設立的拉票區希望不要妨礙選民進出票站，並要兼顧候選人拉票活動，已按照實際情況及環境設定拉票區範圍，覺得今次拉票區安排合適。

+ 4

外展票站350人登記 孫玉菡：效果非常好

【09:30】勞工及福利局局長孫玉菡視察古洞的外展票站後表示，宏福苑火災後設立一戶一社工，每一個受影響居民的需要都不同，通過社工特定對口提出的需求各樣都有，大火後全香港都有大愛精神，而社工服務不設限期的原因是有人可能不需要幫助，但部分繼續需要協助，或因為本身家庭狀況風險高，社工的跟進需要較長遠。

他相信一戶一社工落實可以實在幫到宏福苑居民，又指一戶除了有一名社工，還有兩名公務員組成專班幫助，可以減輕社工的工作量。

至於災民投票安排，孫玉菡表示社工只是關心他們是否需要投票，有災民希望有交通安排投票，目前已經與約20戶接觸及安排。至於今次在三個外展票站有多少名登記選民，他表示，總共有350多名選民，包括200多個院友，形容安排順暢，效果非常好。

12月7日，立法會選舉投票日，政務司司長陳國基投票後會見傳媒。（政府新聞處）

火災影響投票率？陳國基：好短一兩分鐘投票 意義重要

【09:00】政務司司長陳國基在火炭投票後會見傳媒，被問到宏福苑火災會否影響投票率，他說沒有預設投票率，希望所有人出來投票。他說全港市民心情好沉重，但「投票時間好短，一兩分鐘」，且意義重要，稱香港要前行，想幫災民也要立法會有配合、監督給意見。他又說，一戶一社工不會要求災民去投票。

他希望依時選出新一屆立法會，不會令立法會真空，同時由獨立委員會專業人士盡快找出成因、漏洞。

12月7日，立法會選舉投票日，政務司司長陳國基投票後會見傳媒。（政府新聞處）

首小時直選投票率1.65% 上屆首小時3.18%

【08:50】投票開始首一小時，截至早上8時半，地方選區有67,991人投票，投票率1.65%。上屆選舉8時30分才開始投票，首小時投票率為3.18%。

12月7日，立法會選舉投票日，行政長官李家超與夫人林麗嬋早上約8時半抵達香港羅便臣道2號高主教書院票站。（羅國輝攝）

李家超伉儷投票 展示心意謝卡

【08:35】行政長官李家超與夫人林麗嬋早上約8時半抵達香港羅便臣道2號高主教書院票站投票，向記者展示選民投票後會獲派發的心意謝卡。他呼籲投下守護災民、推動改革一票

+ 5

有宏福苑居民投票 希望議員協助「攞翻間屋」

【07:45】受大埔宏福苑火災影響，宏福苑居民的所屬票站改至鄰近運頭塘邨的香港教師會李興貴中學。目前獲安排暫住在大埔「策誠軒」的宏福苑居民黃女士說，經免費穿梭巴士到李興貴中學投票。

她指，目睹與他同行的一名男子曾向工作人員查詢票站地址，惟對方僅稱「我唔知，自己搵」，她坦言若是發生在自己身上會感到無助。對於新一任議員的期望，她說最希望是「幫到市民」，又稱自己最關注是住屋問題，希望「攞翻間屋」。

有不願具名的宏福苑居民指，火災未有影響投票意欲，「本身都一樣會投票，盡公民責任」。（任葆穎攝）

另一名不願具名的宏福苑居民稱，現時暫住啟德的過渡房屋，但未有乘坐穿梭巴士回來投票，因時間不合，亦擔心稍後票站會多人。她指，火災未有影響投票意欲，「本身都一樣會投票，盡公民責任」。

12月7日，新民黨參選人早上在會展見記者。（何夏怡攝）

+ 1

葉劉率新民黨會展「曬冷」 新入黨江玉歡、林素蔚現身

【07:30】新民黨早上七點十五分在會展見記者，黨主席葉劉淑儀表示，該黨新界西北候選人甘文鋒、新界東南候選人陳志豪正在地區工作，故未出席。新入黨的選委界立法會議員江玉歡、新界東南立法會議員林素蔚現身。

各候選人呼籲市民積極投票，沒回答傳媒問題。李梓敬表示心情沈重、選情嚴峻，被問怎麼看大埔宏福苑火災對投票率及選情影響，他沒有回應。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期由明0月24日開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

▼投票需知▼

立法會選舉將選出90個議席，全港413萬名已登記選民須按投票通知卡指示，到獲編配投票站投票，地方選區和功能界別選民的投票站相同，約1500位選委會界別委員則須在香港會議展覽中心的投票站，一併選出他們相關選區和界別的議員。

投票站將設立兩條隊伍，一條特別隊伍供年滿70歲的人士、孕婦及因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士使用；另一條隊伍則供一般選民使用。投票站內設有座位，讓有需要的選民坐下休息，稍後才排隊領取選票。

為便利選民於選舉當日投票，特區政府將在超過30個投票站附近提供少量臨時停車位，讓有需要人士短暫停泊並前往投票站投票。

一文看清全港投票站位置、開放時間及候選人名單

12⺝6日，行政長官李家超巡視港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境投票站。（李家超Facebook）

地區直選51人爭20議席 九龍中「六爭二」最激烈

與四年前選舉改制後的首場選舉相比，今次選舉直選參選人的變化較為明顯，共有51人出戰直選，爭奪20個議席，較上屆激增45%，當中「舊人」不足三成；「新丁」裏面，不僅有多名區議員力爭「更上一層樓」，亦有央企或社福背景人士加入戰團。

不過，每個選區大多都有一至兩名現屆議員，雙議席單票制下，連任被看高一線。新界東南及北都重鎮新界北則是例外，兩區均是「新人」上陣。與上屆另一個分別，是不再是十區均有非建制派、中間派或政治素人參選。

11月3日，奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名參選第八屆立法會，競逐功能界別旅遊界議席。（廖雁雄攝）

功能界別60人爭30席 江旻憓受矚月 社福界「三爭一」

28個功能界別有60人爭奪30個議席，比第七屆少8人。其中，現屆立法會議員有15人，佔25%。絕大多數界別兩人爭一席，社福界競爭最大，達到「三爭一」。相比之下，上屆醫療衞生界曾出現六人爭一席的場面。

逾兩成功能界別參選人有人大政協或中資背景，部分界別有業內大型機構掌舵人親自落場競選。至於最受矚目的參選人，無疑是巴黎奧運女子重劍金牌得主、「微笑劍后」江旻憓，她出選旅遊界別。

11月16日，政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，在伊利沙伯體育館舉行。各選委界候選人都有出席。（夏家朗攝）

選委界40議席 24現屆議員競爭

選舉委員會界別較上屆少1人報名，但仍有50人競逐40個席位。其中，有24位參選人是現任議員，分別競逐連任選委界，或由直選、功能組別轉戰選委界。

新參選者方面，亦見到「政二代」、「富三代」的蹤影。參選名單中亦不缺身兼人大政協的人報名，50人中有最少18人具港區人大或政協身份。