民主黨通過清盤　30年歷史告終　元老李華明落淚：無諗過今天局面

民主黨今日（14日）下午召開特別會員大會，議決清盤事宜。黨內元老李華明透露，會上議決時沒有人反對。民主黨在今年2月宣布啟動解散程序，黨主席羅健熙及後透露，今日民主黨總部會址將在年底前交吉，料12月31日前清場。



12月14日，民主黨召開特別會員大會，議決啟動清盤程序，創黨元老之一李華明感觸落淚。（何夏怡攝）

李華明：遠超75%成員投贊成票

有份創建民主黨的李華明在特別會員大會結束後感觸落淚，稱很不捨得民主黨解散。被問到議決時的氣氛，李華明說沒有人反對，遠超75%成員投贊成票，「無諗過今天局面」。民主黨以有限公司方式註冊，根據條例，其特別決議須至少75%票數通過。而若參考公民黨需時10個月走完清盤程序，意味民主黨會在不到一年內走到盡頭。

李華明稱，政府根本不聽其他聲音，民主黨中委面臨更大壓力，他是無奈支持解散。他又指，日後會與黨員再見面，但不會再成立新組織，希望有機會再為市民服務。

12月14日，民主黨召開特別會員大會，前黨主席劉慧卿到場參與。（何夏怡攝）

劉慧卿：不可以接受、好離奇

有份出席議決的民主黨前主席劉慧卿表示，對民主黨的結局感覺「不可以接受、好離奇」。她形容民主黨是一個積極為香港做事的組織，質疑為什麼要這樣結束。被問會否覺得「民主已死」，劉慧卿香港有自由和人身安全，但她認為一直在縮小，希望不會「越縮越多」。

劉慧卿又表示，有民主黨成員與她交流，稱對外在環境感到恐懼，她希望以和平、理性非暴力方法爭取權益的市民不會被捕。

12月14日，民主當召開特別會員大會，議決解散及清盤事宜，圖為民主黨主席羅健熙。（何夏怡攝）

曾為立法會第一大黨 反修例風波後走進死胡同

民主黨在1994年由港同盟以及匯點合併而成，曾經為立法會第一大黨。其創黨基本信念是支持香港回歸中國及實行「一國兩制」。2019年該黨積極參與反對修訂《逃犯條例》的運動，2021年多名成員因參與民主派「初選」被控串謀顛覆國家政權罪判囚，同年該黨杯葛立法會選舉，參政之路走入死胡同。

今年2月，民主黨宣布啟動解散程序，4月召開特別會員大會，正式通過授權中央委員會跟進解散事宜。