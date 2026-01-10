莊豪鋒「搶得頭啖湯」提議員議案　倡分拆工程顧問職能遏圍標

第八屆立法會將在下周三（1月14日）進行第一次大會，剛上任的立法會主席李慧琼表明會聚焦討論大埔火災善後工作。新界西北、實政圓桌新任立法會議員莊豪鋒抽中第一條議員議案，提出改善大廈維修工程管理。莊豪鋒接受《香港01》訪問，指「政府會做安置和善後，所以我們集中做工程管理部分」，形容最重要的建議是「研究推動分拆工程顧問職能」，審批標書、監督、驗收分別由不同公司負責，莊豪鋒認為能「解決很大部分圍標問題」。



對於業主立案法團問題，莊豪鋒認為應主要解決授權書（授權票）問題，民政事務處可介入監察及抽查真實性。至於災民安置方案，他認為「原址重建工作冗長，政府考慮合理」，但希望能照顧每一家的需求。



莊豪鋒抽中第一條立法會議員議案，提「改善大廈維修工程管理」議案。（羅國輝攝）

莊豪鋒提七建議 最重要是「分拆工程顧問職能」

下周三（1月14日）將召開新一屆立法會第一次大會，行政長官李家超將在會議開始時發言，隨後辯論政務司司長陳國基提出的政府議案，包括為宏福苑災民提供應急經濟援助、醫療及情緒支援、善後事務、住宿安排及長遠方案，以及配合政府改善制度漏洞，推動系統性改革。李慧琼與政府商討後決定今次會議不安排質詢，以求讓議員有更多時間就政府議案發言，並且只處理莊豪鋒提出的議員議案。

身為議會「新丁」的莊豪鋒抽中第一條議員議案，就「改善大廈維修工程管理」提出七個措施建議，促請政府全面改革大廈維修制度和程序、嚴厲打擊大廈維修工程圍標行為、提升工程物料的規格要求，以及加強巡查大廈維修工地和監察施工過程。他形容因「政府會做安置，所以我們聚焦工程管理部分」。

屋苑亂象・專頁｜法團、大維修、圍標爭議不斷 業主如何自救

莊豪鋒接受《香港01》訪問，表示各項建議中最重要的是「分拆工程顧問職能」。宏福苑火災發生後，實政圓桌召集人田北辰就曾提出分拆顧問公司的建議，具體建議為，前期工程顧問工作（包括擬備和審批標書）及工程監督和驗收由不同顧問公司負責，以避免工程顧問因身兼多職而存在利益衝突。

顧問公司權力太大了，業界人叫做「隻手遮天」。 立法會議員莊豪鋒

。莊豪鋒表示，目前檢查、撰寫標書、招標、評分及批標、跟進、驗收工程都是同一個顧問公司，每個環節都會產生利益衝突。因此建議要將其權力拆開，由不同顧問公司承接，起到互相監察的作用。至於是否能徹底解決圍標問題，莊豪鋒指因圍標難度提升，形容「起碼不會那麼明目張膽，可以解決大部分」，但杜絕比較難。

業主法團應解決授權書問題 民政處可監察

被問及有否跟政府對於分拆顧問公司的態度，莊豪鋒指新議會很多工作，「希望透過議員議案讓不同界別、不同專業的朋友提除意見，政府可以有全面回應，公開透明」，指議會同事都會向這個方向考慮，希望顧問公司和承建商能公平公正。他補充，之後繼續在民政事務委員會跟進，與民政事務處和民青局研究法例修改。

至於宏福苑大火引發關注的業主立案法團問題，莊豪鋒指主要解決授權書（授權票）問題，「授權書制度要更透明、公正、有代表性」，其中如果物業管理公司若有利益衝突，就要授權民政事務處代替管理公司做授權書監察，亦應該抽查授權書與業主核對投票意向的真實性。

政府問卷指宏福苑原址重建，需等待完成收購所有業權再清拆，料2035年或之後入伙。（資料圖片）

重建工作冗長 政府考慮合理

災民安置方面，財政司副司長黃偉綸牽頭的「應急住宿安排工作組」正在以問卷方式收集災民長遠安置初步意願，但反響並不好。有災民認為政府提出的「購買業權」和「樓換樓」都不足換回同樣面積的住所。宏福苑815名居民1月9日向政府提交聯署信，指希望原址重建。

財政司副司長黃偉綸今日（10日）回應，原址重建程序複雜，涉及業權問題，需要長達十年，形容為「不切實際」，並指政府現時想法不會在該處建住宅。

莊豪鋒認為，「重建工作冗長，政府考慮是合理的」，以及並不是每個居民都想要原址重建，「有災民覺得觸景傷情」。但最重要的是政府要做足諮詢，參考居民意願，盡力迎合他們的想法。至於原址重建難度大的問題，他認為應在宏福苑附近選擇合適的土地建樓，滿足希望原址重建的居民需求，「要做好每一家人的安置」。