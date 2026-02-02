「安全帶之亂」掀調查問責呼聲　劉兆佳料北京不悅失誤｜政圈風聲

一條有良好出發點的巴士安全帶規例，最終演變成引發爭議點的法例。「法律條文在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意。」── 強制戴安全帶新例出爐六日暫緩，被揭發未能涵蓋市面行走巴士，局長陳美寶簡單一句「有不足」交代，但重點在於為何沒發現不足。不少官場中人對集體「走漏眼」感愕然，更有人懷疑立法原意是否根本只想規管新登記巴士，現時就將錯就錯，改為規管所有巴士。不過有添馬艦中人分析機會不大，乘客亦不可能分辨到哪些是新巴士，須強制戴安全帶。



有熟悉政府運作的人士解讀「自斷安全帶」兩個可能性，一是官員、議員集體「鬼掩眼」；二是律政司明知有問題不提出建議，運流局又沒發現有問題。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為在行政主導良政善治下，卻出現「行政失誤」事件，政府應該要內部調查疑團，釐清責任誰屬，「我估計多數都有啲人孭責任」，料一個月內能調查完成，形容今次是「不幸中的大幸」，舉例內地遇到行政失誤問題時也「肯定有人問責」。他坦言中央不想見到如此失誤，「肯定唔會好高興」。



政府暫緩強制佩戴巴士安全帶的條例，不過仍有部分市民佩戴。（廖雁雄攝）

官場愕然新例漏洞由前議員發現

史無前例，一條法例實施六日後暫緩，原因竟是經審議和刊憲的法律條文，不符立法原意。所說的是強制巴士乘客配戴安全帶的新例，先是屢屢出現執行混亂，孕婦長者小孩扣上安全帶有困難，其後在本身是律師的立法會前議員江玉歡揭發，才發現條文只適用於1月25日後的新登記巴士，換言之不涵蓋目前市面上行走的巴士。不少官場中人大感愕然，為何政府內部沒人指出問題，反而是一名前議員發現。

2025年9月18日，強制巴士乘客配戴安全帶等三條附屬法例在立法會「與道路交通有關的3項附屬法例小組委員會」兩節會議中，便完成逐條逐議。（立法會影片截圖）

綑綁交立法會「先訂立後審議」 議員承認「走漏眼」

這條「先訂立，後審議」的法例，去年9月18日於立法會法案委員會兩節會議便完成討論，共歷時3小時4分鐘，要留意的是，當時焦點去了綑綁式交上立法會、針對規管的士司機駕駛時車頭最多放兩部電話的法例。江玉歡、民建聯陳恒鑌在內多名法案委員會成員，都承認「走漏眼」，低估民意反彈。不過，最終煞停法例的是條文也「走漏眼」有錯。

未交代為何沒發現不足？

制定巴士安全帶法例的運輸及物流局，以及律政司未能察覺只適用於「新登記」巴士的限制，放進條文之中，造成巨大執法真空，未能規管市面上正行走、全部均是早於1月25日前登記的巴士。運輸及物流局局長陳美寶承認，草擬法律條文時在「技術上的不足」，以致未能完全反映立法原意，認為情況是不理想。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例生效，記者今早10時許乘坐九巴8號線實測，全車30個乘客中一度只有16人有戴，15人沒戴。（廖雁雄攝）

不過，簡單一句「有不足」，重點在於未交代為何沒發現不足。當時有份審議的江玉歡否認發雞盲，稱「立法原意最初只涵蓋新車」。究竟原意會否只規管新登記巴士，既然被揭發便將錯就錯，修改為規管新舊所有巴士呢？有官場中人坦言這個可能性不大，乘客不可能每次上車時翻看巴士車頭文件，才知悉巴士是否強制戴安全帶。即使事件鬧上法庭，脫罪機會大，超出一般市民的認知和承擔能力。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例生效，手抱嬰兒的邱小姐戴上安全帶，坐在近走廊位置。（廖雁雄攝）

官員多次表示涵蓋新登記巴士

翻查文件，2022年當局就修例諮詢立法會時，只表明強制佩戴安全帶規定擴展至「新登記的巴士」，去年審議法例時，文件亦指乘坐「新登記巴士」才必須佩戴安全帶。會上，副秘書長亦清楚表明規定是針對2026年1月25日或以後新登記的巴士。有議會中人坦言，當時政府的確如此解說。只不過，按常理，乘客上車前不會花時間去翻查車頭證件或問司機，巴士是哪段時間登記。然而，當時沒有議員提問相關範疇。

「安全帶之亂」兩個出錯可能性

民間有句話說：「一個和尚挑水喝，兩個和尚抬水喝，三個和尚沒水喝。」意思是人少時責任明確、效率高；人多時當互相依賴或卸責，甚至彼此不合，最終得鬧得沒有水喝 。有熟悉政府運作的人士解讀兩個可能性，一是官員、議員集體「鬼掩眼」；二是律政司明知有問題不提出建議，運流局又沒發現有問題。

有政界中人認為，陳美寶是最熟悉安全帶法例來龍去脈的人，她自2017年起出任運輸部門高官，由運輸署署長、到晉升為運輸及物流局常任秘書長、近年成為運輸及物流局局長。當署長換了兩人，局長也換了兩人，陳美寶約9年來沒離開過運輸部門。陳美寶宣布暫緩法例當天，未有正面回應是否失責或會否向市民道歉，提到是「草擬法律條文時技術上的不足」。

新民黨立法會議員何敬康。（王海圖攝）

一般而言，律政司依照政策局的建議起草法律條文，再交還局方審核和交由立法會討論。有官場中人坦言，文件一定很多人審閱過，不只看一次，更至少兩、三次。

何敬康認同內部調查：按公務員及立法會程序公平處理

究竟是哪個環節出錯，局方無交代，那麼是否應該展開調查？新民黨立法會議員何敬康表示，政府需要內部調查安全帶事件，審視技術不足的原因，究竟是哪個環節出現問題，然後檢討改善，不再出現同類事件。他說今次需要暫時刪除法例，無論政府和立法會都有責任，各個持份者都需要自我檢討，「調查的目的是找出錯處確保不再發生，但如果調查過程中發現的確有人需要問責的，則按照公務員和立法會既定程序公平處理。」

立法會前議員江玉歡。（梁鵬威攝）

江玉歡：調查應交行政部門展開

江玉歡接受《香港01》訪問時認為，即便要調查，應交由行政部門展開，因今次事件屬失誤，透過仔細研究文件就可發現，本質與冒牌飲用水事件不同，故不需要浪費社會資源成立委員會調查。對於局方沒有向市民道歉，江玉歡認為「唔錯都錯咗」，即便道歉也無濟於事，不如寄望下次有類似法例時改進做法。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：事件屬「行政失誤」 倡政府內部調查釐清責任

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，強制戴巴士安全帶條文最終刪除，是一個行政失誤問題。政府將推出部門首長責任制，他認為巴士安全帶事件可以是繼飲用水事件、宏福苑火災後，又一個適合推進行政問責制的案例。

他建議不用「搞大量嘢」設立調查委員會，政府內部也可以調查，了解哪個環節出現問題，包括按程序律政司依照運流局的建議起草法律條文，再交還局方審核和交由立法會討論，究竟最終實施情況和條文為何不符？他希望一個月可完成調查。

調查目的方面，他認為條文最終刪除，體現出兩大疑團要解答，並必須釐清責任誰屬：一，是推行政策時考慮不周全、沒預估各方面的困難；二，是條文適用範圍不清晰，「係想一開始就全面實施，定係今年1月25號登記嘅巴士上實施？」

稱中央不高興見到此事 料有人要「孭責任」

坊間關注會否就事件問責官員，劉兆佳認為，搞清楚為何立法原意與條文不符，再釐清是誰的責任也不遲，若太早斷言誰人要被問責就太武斷，重申事件是行政失誤，惟「我估計多數都有啲人孭責任」，舉例內地遇到行政失誤問題時也「肯定有人問責」。

過去一周，全城因巴士安全帶新例的變數手忙腳亂，劉兆佳說中央肯定不想見到這種情況，「肯定唔會好高興」，惟幸好事件沒對社會造成嚴重傷害。他寄語負責審議法例的立法會議員應該要有常識，日後在處理政府法案是要落足精神，敢於提出不同意見。