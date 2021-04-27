旅遊氣泡｜新加坡旅遊氣泡是「不平等條約」？　陳恒鑌拆解原因

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-27 19:49

期盼已久的香港與新加坡旅遊氣泡，將於5月26日實施，香港市民終於可以出外旅行！不過細節公佈後，有不少人關注為何香港人往新加坡必須先要注射新冠疫苗，但新加坡人來港卻無此規定，質疑是否簽了「不平等條約」。 民建聯立法會議員陳恒鑌今日（27日）拍片，解釋當中的細節。

5月26日起，已完成兩劑疫苗接種最少14天的香港市民，可以乘搭指定航班往返新加坡，出發前72小時內須採集樣本，並得到陰性結果證明。參加者在出發前14日內，不能到過香港或新加坡以外的地方。

新加坡現規定 45歲以上和專業人士才可打針

不過，新加坡一方並沒有要求當地人接種疫苗才能訪港，是否「不平等條約」呢？陳恒鑌解釋，原來新加坡接種疫苗的方式與香港不同，現時是指定45歲以上人士和指定專業人士，包括前線工作人員和機組人員等，方可接種，「如果我們要求對方對等，其實都是不可能的」。

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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陳恒鑌說，旅遊氣泡是新嘗試，認為是值得一試的好事，但同時亦要求政府應該適時更新有關條件，令兩地人民互相往來時更安全和方便。如今次計劃成功，就可以與其他地方實施旅遊氣泡。

此外，港府亦公佈「回港易」擴展至全國其他城市，民建聯認為，「回港易」與旅遊氣泡均能夠便利市民外出。

香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」將於5月26日啟航，旅客出發前及到埗後均需檢測。（歐嘉樂攝/資料圖片）

新加坡近月按年齡分組登記注射疫苗，暫開放至45歲以上人士，必要服務人員亦逐步按行業開放登記，包括醫護、安全機構人員、水電服務人員、食品及家庭用品供應鏈人員、的士司機等已可注射。而45歲以下人士，預計6月可以接種疫苗。

至於香港，目前已開放至16歲以上人士可接種疫苗。