劏房戶哭訴盼住過渡房　陳帆籲找區議員：供適切居所政府義無反顧

民建聯今（14日）舉辦「告別劏房」圓桌會議，運輸及房屋局局長陳帆出席會議。劏房戶林女士會上訴說苦況，稱與丈夫、幼女居於深水埗一個120呎的劏房單位，每月租金5千元，但疫情下收入大減，生活困難，期間激動落淚。林續指輪候公屋已經六至七年，惟一直也沒有回音，「睇著小朋友一日一日咁大，個心覺得真係好攰」，問陳帆能否讓輪候公屋六、七年的家庭，優先入住過渡性房屋。



陳帆回應指按照現行政策，八成過渡性房屋分配予輪候公屋三年以上的家庭，其餘兩成則交由社福機構為有特別需要人士提供「自行配置」，指深水埗目前有過渡性房屋正接受申請，著林女士找民建聯深水埗區議員劉佩玉協助，「你搵佩玉啦，佢幫你手！」陳帆在圓桌會議完結後，上前與林女士交談並致以慰問。



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鄭泳舜倡為劏房訂立基本要求

民建聯主席李慧琼為圓桌會議致辭，指民建聯支持發展新界北及開發更多土地，以解決困擾本港多時的深層次矛盾，又指民建聯早前就土地房屋提出變革倡議，其中特別要求政府把「三年上樓」、青年置業及告別劏房放入長期房屋策略目標。

發起「告別劏房行動」的民建聯立法會議員鄭泳舜指，面對嚴峻的房屋問題，陳帆在過去四年非常努力，包括推動過渡性房屋、推出租金津貼、推動劏房租管等，但認為政府有很多仍須努力和改善之處。他提出十大倡議，包括要求政府制定全面社會房屋政策，為劏房制定起始租金、及單位基本空間要求等，強調要告別的是「不適切住房」，讓劏房不再是基層的唯一租屋選擇。

梁永祥：有劏房屬優質分間房 住戶開心又舒服

運房局轄下的劏房租務管制研究工作小組主席梁永祥，指出有些劏房並非「不適切住房」，而是一些合規格、分錶的分間房，有居於長沙灣劏房的市民向他表示「住得開心又舒服」，因此全港11萬間劏房中，有部分是優質分間房，認為現在要告別的只是「不適切住房」。

梁永祥希望劏房業主學會自律，否則惡業主的所行所為，將迫使政府實施全面劏房管制，又建議將閒置的工廈改裝為分間房。

麥美娟駁林鄭 罰房委會終出自公帑

工聯會立法會議員麥美娟指出，劏房問題不只是住屋、土地問題，而是貧窮問題，「勞福局局長應該要喺度！呢啲短期工作，勞福局係責無旁責。」她舉出多個例子，指目前本港面臨的是收入和資產的貧富懸殊，收入追不上樓價升幅。

特首林鄭月娥早前稱，若房委會建屋慢，可要求房委會為政府代繳租金津貼，其後她解釋建議只是「得意諗法」，麥美娟在會議上反駁林鄭，稱不同意這個「得意」想法，指房委會最終被罰的錢也是公帑，強調政府有責任減少房委會等部門在建屋時面前的冗長流程和不必要的法定程序，反問：「唔通房委會比人罰晒啲錢，我無晒錢，咁你俾唔俾錢佢起樓啊？唔會嘛！」

容海恩促政府推動劏房登記

新民黨立法會議員容海恩同意麥美娟的說法，認為政府應大力扶貧。容海恩質疑，劏房租管條例向業主傾斜，並非完全照顧劏房戶需要，又認為政府應思考如何給予機會劏房家庭脫貧，並建議政府推動劏房登記。

民建聯立法會議員柯創盛建議提出新居屋計劃，新居屋目標為年輕家庭、邊緣中產，以五年期樓花方式發售，並增加抽籤機會；為未能中籤、有年幼子女、家有長者的申請人提供多一個籌號。

民建聯舉辦「告別劏房」圓桌會議，運輸及房屋局局長陳帆出席會議。（廖雁雄攝）

陳帆憶初上任探劏房 後推社會房屋共享

陳帆聆聽與會者發言後，回應指會議討論具深度，認為住屋問題反映本港貧富差距，強調一直與其他政策局局長有溝通及合作，強調政府鎖定目標援助貧困家庭。陳帆指所有房屋政策也非偶然，憶述在上任局長的第九天，便與社區組織協會何喜華探訪劏房，政府其後於2017年9月推出社會房屋共享計劃。

對於與會者建議將空置校舍、工廈改建為過渡性房屋，陳帆指，只要政府知悉有短期閒置建築物，當局便會研究。

陳帆：輪候租津接六萬申請

陳帆提到，政府今年七月起為輪候公屋三年以上的申請者提供租金津貼，指當局已向合資格申請人寄出九萬份申請表，至今收到六萬份申請，至於未有申請租津的合資格申請人士，政府人員正在跟進。至於劏房租管，陳帆指差餉物業估價署已成立五十人團隊，製作單張為少數族裔等劏房住戶提供適切資訊，強調為市民提供適切居所，政府是義無反顧，出租公屋就是為市民提供適切居所的安全保障網。