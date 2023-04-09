陳茂波：下周日派消費券將刺激零售餐飲　又稱現為推Web3好時機

「政府消費券2023」將於下周日（16日）發放第一階段3000元，財政司司長陳茂波今日（9日）在網誌撰文，指新一期消費劵發放在即，加上「開心香港」的宣傳活動，形容為「兩箭並發」，有望進一步鞏固經濟復蘇勢頭。



他又指，在《財政預算案》中提出推動香港高質量發展的三大方向，認為當中的數字經濟和第三代互聯網（Web3）的應用極具發展潛力，而單是在今個星期，就有最少四個與Web3、數字經濟、金融科技等相關的大型研討會或嘉年華活動在本港舉行，直言：「我們認為這正是推動Web3發展的最好時機。」



消費券加「開心香港」是兩箭並發

陳茂波撰文表示，新一期的消費券將在下周日（16日）發放，加上「開心香港」系列活動啟動在即，「兩箭並發」有望為本地零售及餐飲市道帶來新的刺激，進一步鞏固經濟復蘇勢頭。他續說：「隨著香港社會復常、全面恢復對外聯繫，我們要乘勢而上、齊心合力，為香港經濟發展全力開拓新的賽道、打拼出新的優勢。」

至於什麼是新優勢？陳茂波指，在《財政預算案》中提到推動香港高質量發展的三大方向，他認為當中數字經濟和第三代互聯網（Web3）的應用，都極具發展潛力，並已引發了社會的正面迴響。他指，單是在今個星期，就有最少四個與Web3、數字經濟、金融科技等相關的大型研討會或嘉年華活動在本港舉行，當中個別活動更預計有超過一萬人次實體參與。

一周內辦多個Web3論壇 料逾萬人參加

他透露，本周四、周五（13、14日），政府將與數碼港一連兩天聯合舉辦「2023數字經濟峰會」，主題為「蛻變前行 共創智能未來」，同時設六大專題論壇，一同解構智慧城市、數據創新、金融科技、人工智能與大數據、Web3、智慧出行以及新型工業化等未來趨勢，剖析相關的全球及區域發展前景。

陳茂波指，全球就Web3發展的比拼正在深化，互相較量是誰可以在風險可控的前提下，營造出容讓應用和創新的最大空間，以解決現實生活和實體經濟痛點，以及提升效率，並推動更包容、更普惠的發展。例如，如何利用「代幣化」技術為債券巿場解決長久以來的交易透明度痛點，以至助力綠色金融下一階段的創新；又例如探索利用區塊鏈技術簡化供應鏈和貿易的交易過程、降低成本等。

Web3惹懷疑 採「適當監管」和「推動發展」並重策略

陳茂波坦言，過去一段時間虛擬資產巿場大幅波動，最近也有虛擬資產交易所倒閉，讓社會上一些人對Web3的前景感到懷疑。不過他豪言：「我們認為這正是推動Web3發展的最好時機。」

他指，為讓Web3穩慎走好創新發展的道路，港府將採取「適當監管」和「推動發展」兩者並重的策略。在適當監管方面，我們除了確保金融安全、防範系統風險外，也會做好投資者教育和保護，以及反洗黑錢等方面的工作，透露將在今年六月首先引入虛擬資產服務提供者發牌制度，亦正研究「穩定幣」等的監管，確保虛擬資產行業可持續和負責任發展。