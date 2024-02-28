夏寶龍訪港｜獲邀會晤　劉兆佳分析：對港全面管治權行使進入實處

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍已結束七天考察調研，離開本港。 日前獲邀與夏寶龍共晉早餐的全國港澳研究會顧問劉兆佳撰文指，夏通過與特區政府與社會各界的廣泛接觸，向香港各界傳達了4個重要的信息，包括中央對香港特區的全面管治權的行使進入實處，實地了解情況，更清楚了解特區政府的表現，更適時和有效地督促和問責。



正訪港考察的港澳辦主任夏寶龍，2月26日與多名政界人士「小圍」吃早餐，劉兆佳（正中背對面畫）也有獲邀（港澳辦相片）

劉兆佳撰文指，去年3月，中共中央提出在國務院港澳辦基礎上組建中共中央港澳工作辦公室，作為黨中央辦事機構，並任命夏寶龍為主任。今年2月22日，夏寶龍首次以中央港澳辦主任身份蒞港考察七天，而夏寶龍表明：「此次來香港考察調研，是貫徹落實習近平主席去年12月聽取李家超行政長官述職時的重要講話精神，實地了解香港經濟發展、地區治理等情況，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展，以更好維護香港長期繁榮穩定，推動『一國兩制』行穩致遠。」

夏寶龍訪港傳達4個重要信息

劉兆佳指，夏主任此次考察的活動，大體上圍繞着其考察的主要目的進行。綜合而言，此次考察，夏主任通過與特區政府與社會各界的廣泛接觸，向香港各界傳達了4個重要的信息。

▼ 2月22日 夏寶龍抵港展開七天考察調研之旅▼



一：全面管治權進入實處 適時督促問責

首先，此次考察意味着中央對香港特區的全面管治權的行使進入實處。在「一國兩制」下，行政長官和其領導的特區政府向中央負責，而中央對行政長官和特區政府則享有領導、督促、問責和指導的權力和職能。此次考察，讓中央得以全盤掌握香港各方面的狀況和特區政府的工作。在這個紥實的調查研究基礎上，中央可更清楚了解特區政府的工作表現和成效，更適時和有效地對其督促和問責，並對其日後工作的改進提出鼓勵、指導和要求。

二：對提升管治能力再提要求和期望

第二，夏寶龍對提升特區政府的管治能力和效能再次提出要求和期望。早在2022年7月1日，國家主席習近平已經要求特區政府着力提高治理水平和不斷增強發展動能。2023年12月22日，夏主任也指出：「行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人。」中央希望特區政府能夠以更廣闊視野、積極進取、不畏艱難、勇於擔當和改革創新的精神攻堅克難，紓解香港的深層次矛盾，推動香港發展進入新的台階。特區政府需要擺脫過去的短期思維和對「市場主導」的執著，與中央和社會各界集思廣益，為香港制定一套對長遠發展有利、拿出勇氣、推行改革來克服各種各樣的問題。在破除利益固化藩籬時，中央會給予特區政府適切的支持。

▼2月24日 夏寶龍到將軍澳飲早茶▼



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三：表達習近平和中央的關懷

第三，此行是要表達習近平主席和中央對香港的關懷、愛護和支持，從而提振香港居民對香港前景的信心。美西方持續對國家和香港打壓，和一些本地和西方專家與學者「唱衰」香港的環境下，香港社會瀰漫着對香港未來信心不足的情緒。夏主任在與香港各界會晤時着意指出香港是祖國的「掌上明珠」，提醒香港居民香港的獨特優勢，敦促社會各界積極運用和不斷加強香港的競爭優勢，加快香港產業的轉型升級，並強調和保證中央會加大力度支持香港的發展。

劉兆佳指夏寶龍此行帶出4個含意。（黃寶瑩攝）

四：呼籲團結 「犧牲小我」共赴時艱

第四，夏寶龍呼籲香港各界在逆境下發揚守望相助、和衷共濟和勠力同心的精神，支持特區政府的工作。在地區治理上，區議會和各區的地區服務及關愛隊伍理應在扶助有需要的香港居民上發揮重要作用。與此同時，特區政府也要秉持公平公正、關懷弱小、以身作則、和不負人民的情懷治理香港，爭取香港居民對政府的信任、敬重、理解和支持，讓香港在特區政府應對嚴峻困難、要求社會各界「犧牲小我」共赴時艱時，仍然能夠團結一致和保持社會穩定。