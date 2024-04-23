燒肉技巧｜專家教燒肉軟嫩3秘訣　只鋪50%爐面！有殼冇殼蝦點燒？

香港人喜歡燒肉，近年更出現不少一人燒肉店，即使自己一人也能享受燒肉樂趣，價錢也變得平民化。不過，未必人人都懂得燒出最美味的肉片。日本燒肉達人松蒲達也提出燒肉時，不能把肉鋪滿爐面；而另一位在燒肉店工作了10多年的台灣網民也分享了個人經驗，教大家如何燒出最好味的肉片和海蝦。



日本達人：燒肉片忌鋪滿爐面

燒肉時，很多人都習慣把肉鋪滿烤爐，希望可以盡快吃到美味的肉片。然而，日本燒肉達人松蒲達也早前在電視節目《ANN News》中分享：「如果肉片在原地翻面，爐面的溫度會下降。」他建議肉片先在50%爐面上燒，翻面時轉到另外50%的爐面，就能讓肉片更美味！

台燒肉店店員：翻面宜少於3次

有在燒肉店工作逾十年的店員亦分享燒肉的美味秘訣，其中一件就是不要把肉片翻來翻去。他認為肉片沒有在烤架上好好受熱，而被翻來翻去，這並不是「烤熟」，而是被「烘熟」。而且空氣會和烤爐上的熱源產生熱空氣，加上抽風系統，猶如一個熱空氣的循環，把肉片烘熟，肉汁都流失了，吃下去會較柴。他提醒，肉片翻面低於3次為佳，而下肉處須大火，才能受熱平均。

燒肉店店員教大家不要把肉片翻來翻去，否則這不是「烤熟」，而是被「烘熟」。(photo-ac)

他建議，燒肉店常提供的薄肉片，只需燒到肉片上方出點血水且有點收縮時，就可以翻面。不同肉類的建議時間如下：

牛肉：翻面後4至6秒即可食用



豬肉：翻面後6至8秒可食用



肉排：厚度0.6至1厘米，烤到肉上方出血水時翻面，另一方亦出血水時再翻一次，靜待3至5秒左右可食用



有殼冇殼蝦，燒法各不同。（photo-ac）

燒海蝦鮮甜技巧 頭尾勿相碰？

面對不少人喜歡吃的海蝦，他亦有心得。如果是已剝殼的蝦子，調味要輕，燒到全身紅透就可以。如果燒到蝦身收縮、頭尾相碰，就已經流失了水分，吃下去不夠鮮甜。

未剝殼的蝦子則建議先輕輕剝開頭和頸的裂縫，讓調味更易滲入，然後燒到蝦體通紅，蝦頭和蝦膏都滾燙，嘴巴冒泡或冒水時便可食用。

如果燒已剝殼的蝦，調味要輕，燒到全身紅透就可以。(Photo-ac)

網民分享：要大火立燒 先腳下背上

有網民對燒蝦也有另一番心得：「（燒）蝦子建議不要側躺，要先立起來。腳下背上火要大，看到三分之二紅，換成背下腳上，等到蝦頭差不多冒泡，躺下來兩側稍微烤一下就好，這樣會比較好剝殼且多汁。」